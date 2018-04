„Dann wird es noch mal ganz eklig“

Florian Ballas, wieso ist Dynamo in dieser Saison so inkonstant?

Leider hatten wir das tatsächlich schon öfter, dass wir entweder bis zur Halbzeit ein super Spiel gemacht haben und danach eingebrochen sind oder – wie heute – umgekehrt. Wir zeigen eine geile Moral, aber dass wir dann in ein altes Muster verfallen und in den letzten Minuten anfangen zu wackeln und zu zittern, darf uns nicht passieren. Vor dem 2:3 hatten wir gefühlt zehnmal die Möglichkeit, das Ding in Richtung Tribüne zu kloppen. Das machen wir nicht – und die ganze Arbeit ist für die Katz. Wir müssen viel abgeklärter werden.

Iwiefern haben die äußeren Bedingungen eine Rolle gespielt?

Der Platz war trotz der Witterungsverhältnisse in einem ordentlichen Zustand. Es gibt keine Ausreden.

Wie beurteilen Sie die Situation?

Es gilt weiter, den Kopf oben zu behalten. Wir sind in einer ganz guten Position, aber sollten wir uns eine Serie von Niederlagen leisten, dann wird es noch mal ganz eklig. Jeder muss seinen Job machen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen.

Notiert: Sven Geisler.

zur Startseite