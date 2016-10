„Dann muss man sich eben eine andere Bank suchen“ Die Schließung der Sparkasse in Krögis empört die Bürger. Sie vermissen die Unterstützung des Gemeinderates.

Zeugt von besseren Zeiten: Einen Prunkbau aus Stahl, Beton und Glas leistet sich die Sparkasse Meißen in ihrem Hauptsitz in Riesa. Die kleinen Filialen auf dem Land sollen hingegen dichtgemacht werden. © Sebastian Schultz

Schlossermeister Erhard Wachtel aus Krögis brachte es zur Gemeinderatssitzung auf den Punkt: „Viele Bürger sind empört, was in der Gemeinde passiert. Mit der Kugel ist jetzt auch noch die letzte Gaststätte zu. Negativer Höhepunkt ist, dass auch die Sparkasse in Krögis schließt. Viele Bürger empört das. Was wird dagegen vom Gemeinderat getan“, fragte er.

Gemeinderat Harald Lau hat schon kapituliert. „Es gab viele Aktivitäten“, sagt er, ohne konkret zu werden. „Es ist chancenlos. Die Messen sind gelesen“, sagte er. Gemeinderat Andreas Jentzsch (Linkspartei) sieht das anders. „Wir sollten aktiver werden, beispielsweise auch mit dem Stauchitzer Bürgermeister sprechen“, schlug er vor. Auch Jentzsch hat schon die Erfahrung gemacht, dass er bei diesem Thema gegen die Wand läuft. So werde ein offener Brief der Partei an Landrat Arndt Steinbach (CDU), der auch Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse ist, von Steinbach ignoriert. Bis heute stehe eine Antwort aus.

Alle Parteien müssten sich an die eigene Nase fassen, schließlich hätten deren Kreisräte doch alle den Schließungsplänen zugestimmt, so Hans-Joachim von Zahn (Bürger für Käbschütztal). Gleichzeitig verteidigte er den Beschluss der Sparkasse, Filialen wie die in Krögis zu schließen. Der habe sachliche Gründe. „Aus wirtschaftlicher Situation leuchtet mir das ein, so bitter das für die Gemeinde ist. Aber Aktionismus bringt nichts“, so von Zahn. Wer damit nicht einverstanden sei, dem bleibe eben nur der Bankwechsel. Dies sei ein klares Signal an Unternehmen, die eine solche Entscheidung träfen.

Das sei die letzte Konsequenz, über die nicht nur er nachdenke, so Eberhard Wachtel. „Wir sollen von den Banken in die Bargeldlosigkeit gezwungen werden, damit man uns noch besser überwachen kann“, fürchtet er.

Die Sparkasse habe eine Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Der komme sie nicht nach, sagte Kreisrat Andreas Graff (Linkspartei). „Es ist empörend, wie mit den Menschen auf dem Land umgegangen wird“, so Graff. Es gäbe keine wirtschaftlichen Gründe für Sparkassenschließungen, immerhin habe die Sparkasse Meißen im Vorjahr 1,3 Millionen Euro an Gewinn ausgeschüttet.

Es gehe, eine Filiale zu erhalten, wenn man es denn wolle. Das zeige das Beispiel Meißen-Bohnitzsch, so Graff. Es sei nicht einverstanden, dass bis heute keine Lösung für Krögis gefunden wurde. Die Zeit drängt. Zum 1. November soll die dortige Filiale schließen.

Auch andere Bürger wie Dr. Frank Uhlemann aus Barnitz haben an den Meißner Landrat geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten. „Außer von den Linken habe ich von den anderen Parteien nichts zur Sparkasse gehört. Man braucht sich nur die Ergebnisse der letzten Wahlen anzusehen, wo der Trend hin geht, wenn die Bürger nicht ernst genommen werden“, so Erhard Wachtel.

Die Sparkasse Meißen will bis zum Jahresende acht ihrer 26 Filialen im Landkreis schließen. Betroffen sind neben Krögis unter anderem Stauchitz, Zehren, Schönfeld und Klipphausen. Als Gründe nennt die Sparkasse Sparzwänge aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Sie müsse für ihre Einlagen Strafzinsen zahlen. Die Filialen, die jetzt geschlossen werden sollen, seien unrentabel, heißt es.

