Dann müssen wir halt selber ran Weil die Stadt 20 Jahre lang nichts an der 15. Grundschule gemacht hat, renovieren Eltern, Schüler und Lehrer. Und nun gibt es Hoffnung.

Die neunjährigen Mathilda und Magda haben mit anderen Kindern den Flur ihrer Schule gestrichen. © S. Ellger

Mathilda und Magda dürfen die letzten Pinselstriche an die Wand bringen. Die beiden Neunjährigen und ihre Mitschüler sind froh, dass die Wände im Erdgeschoss der 15. Grundschule auf der Görlitzer Straße nun nicht mehr so trist daherkommen. Weil die Stadt seit 20 Jahren nichts an dem Schulgebäude getan hat, sahen sich Eltern, Schüler und Lehrer zu Verschönerungsarbeiten in Eigenregie gezwungen.

Bereits vor den Sommerferien haben sie mit dem aufwendigen Projekt begonnen. Denn wenn schon Farbe an die Wand kommt, soll es nicht 08/15 sein, sagten sie sich. Also mussten zunächst die Kleinen ran: Fleißig wurden Bilder gemalt – vom Haus über die eigene Familie bis hin zu den Haustieren. Eine Jury aus Eltern, Lehrern und Neustädtern hat die besten Zeichnungen ausgewählt. Die hat eine Mutter, die als Grafikdesignerin arbeitet, zu einer riesigen Collage zusammengefügt und mit dem Beamer an die Wand geworfen. Schließlich konnten Groß und Klein gemeinsam die Umrisse zeichnen und bunt ausmalen.

Die Renovierung in Eigenregie ist bei Weitem kein Einzelfall: 2015 gab es an neun Dresdner Schulen Arbeitseinsätze, in diesem Jahr sind es acht. Die Schulen melden ihre Arbeiten beim Schulverwaltungsamt an und bekommen von dort zumindest für die Materialien finanzielle Unterstützung. . An der 15. Grundschule gibt es jetzt aber Hoffnung. Spätestens im März 2018 soll die Sanierung beginnen. Dafür werden rund 8,8 Millionen Euro investiert. Das Wandbild der Eltern und Schüler soll möglichst erhalten bleiben.

