Dann müssen die Schwarz-Gelben ran Seit Dienstag herrscht bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden Klarheit darüber, wann genau es gegen wen geht. Zumindest bis zum achten Spieltag.

Die Dynamofans können seit Dienstag zumindest bis Ende September ihre Termine planen. © Robert Michael

Am Dienstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die genauen Ansetzungen der 2. Bundesliga bis zum achten Spieltag veröffentlicht. Bislang standen nur die ersten beiden fest. Für die SG Dynamo Dresden war bereits klar, dass man am Sonntag, den 30. Juli, zu Hause gegen den Aufsteiger MSV Duisburg (Anpfiff 15.30 Uhr) in die Saison startet und am 7. August, einem Montag, beim FC St. Pauli (Anpfiff 20.30 Uhr) gastiert.

Nach dem Erstrundenmatch im DFB-Pokal bei der TuS Koblenz treffen die Schwarz-Gelben am Samstag, den 19. August, um 13 Uhr im DDV-Stadion auf den SV Sandhausen. Acht Tage später, also am Sonntag, den 27. August, tritt das Team von Uwe Neuhaus beim VfL Bochum (Anpfiff 13.30 Uhr) an.

Nach der Länderspielpause Anfang September geht es für Dynamo am Freitag, den 8. September, ab 18.30 Uhr im heimischen Rund gegen die SpVgg Greuther Fürth. Am Sonntag, dem 17. September, gibt es dann in Regensburg ab 13.30 Uhr ein Wiedersehen mit dem SSV Jahn.

In der ersten englischen Woche der Saison trifft die SGD am Mittwoch (20. September, Anpfiff 18.30 Uhr) zu Hause auf Arminia Bielefeld. Vier Tage später steht schließlich das Premierentreffen mit dem SV Darmstadt 98 in Hessen an. Anpfiff am Sonntag, dem 24. September, ist 13.30 Uhr. (cdh)

