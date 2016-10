„Dann machen wir’s eben selbst!“ Auf einem Zebrastreifen wurde eine Tharandterin überfahren. Jetzt handeln die Bürger selbst – und das Rathaus.

Barbara Hinz (l.) hat mit einigen Kindern, die auf der Heinrich-Cotta-Straße in die Kita gehen, selbst gemalte Tempo-30-Schilder an der Freiberger Straße angebracht. © Karl-Ludwig Oberthür

Barbara Hinz ist immer noch ganz außer sich. Die 51-jährige Tharandterin wohnt schon lange auf der Heinrich-Cotta-Straße. Die 87-jährige Frau, die am Sonntagnachmittag auf dem Zebrastreifen in der Freiberger Straße überfahren wurde, war ihre Nachbarin. „Sie war die gute Seele der Cotta-Straße“, sagt Hinz.

Weil das Landratsamt die Bürger mit ihrem gefährlichen Zebrastreifen allein lasse, so Hinz, wolle sie jetzt selbst tätig werden. „Man hat uns gesagt, dass wir an der Staatsstraße keine Schilder anbringen dürfen. Aber das ist uns jetzt egal.“ Noch in der Nacht hat sie mehrere Tempo-30-Schilder gemalt. Am Dienstagnachmittag hat sie diese zusammen mit Nachbarn und Kindern an Privatzäunen in der Freiberger- und in der Cotta-Straße angebracht. Dort, wo bei herkömmlichen Schildern ein roter Kreis ist, schließt sich nun ein rotes Herz um die Zahl 30. Die Nachbarn wollen auch ausrangiertes Kinderspielzeug an dem Zaun der Verunglückten anbringen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass hier viele Kinder spielen“, so Hinz. Selbst gemalte Tempo-7-Schilder bringen sie ebenfalls in der Cotta-Straße an.

Bürgermeister macht Vorschlag

Der Tharandter Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) hat unterdessen jetzt schnell gehandelt. Am Dienstagmittag verschickte er eine E-Mail an das Landratsamt. Darin macht er einen Vorschlag, wie man den gefährlichen Zebrastreifen zeitnah entschärfen könnte. „Unabhängig von der diskutierten Geschwindigkeitsbegrenzung zeigt der Todesfall, dass der vorhandene Fußgängerüberweg keinen ausreichenden Schutz für das Überqueren der Staatsstraße garantiert, insbesondere wenn sich Verkehrsteilnehmer nicht der Verkehrssituation angemessen verhalten“, heißt es in dem Schreiben. Des Weiteren hebt der Bürgermeister erneut hervor, dass die Freiberger Straße von Kindergartenkindern und Schülern des Evangelischen Gymnasiums gequert wird sowie von Besuchern des Forstbotanischen Gartens.

Ziesemer schlägt vor, den Zebrastreifen ein paar Meter bergaufwärts zu verschieben. Derzeit sei es für Autofahrer schwierig, die Amtsgasse einzusehen. Zudem sollten an dem schmalen Fußweg aufseiten der Cotta-Straße Geländer angebracht werden. Vor allem aber fordert der Bürgermeister, dass an dem Überweg eine Fußgängerampel installiert wird. Zusätzlich könnte vor der Kurve – aus Kurort Hartha kommend – eine Warnblinkanlage für die Autofahrer eingerichtet werden. Wie das Landratsamt mit diesen Vorschlägen umgeht, bleibt vorerst abzuwarten.

