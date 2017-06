„Dann kriegen Sie so eine Mess-Station“ In den nächsten Jahren muss Trebendorf mit mehr Lärm und Staub leben. Einwohner haben dazu viele Fragen.

In solchen Gläsern misst Umwelt-Experte Jens Höhna vom Energiekonzern Leag den Staub, der rund um den Tagebau Nochten schwirrt. © Sabine Larbig

Trebendorf. Mit dieser Frage hatte Jens Höhna nicht gerechnet, aber er war vorbereitet: „Kohle hat nur etwa zehn Prozent der Radioaktivität von Gartenerde aus dem Baumarkt“, antwortete der Umwelt-Beauftragte des Energiekonzerns Leag. Ein anderer Frager wollte wissen, ob der spezielle Geruch von Braunkohle auf die Gesundheit schlägt. „Davon können Sie nicht krank werden“, versicherte Höhna.

Gut zwei Stunden standen der Umwelt-Experte und Tagebau-Referent Matthias Kuhle den Trebendorfern an diesem Mittwochabend Rede und Antwort. Und es wird nicht die letzte Einwohnerversammlung gewesen sein, bis der Tagebau Nochten in etwa fünf Jahren dem Ort am nächsten kommt. Dann schwenkt er in Richtung Süden und wandert auf Mühlrose zu. Für die Trebendorfer ist dann das Schlimmste überstanden, aber bis dahin müssen sie mit mehr Lärm und Staub als jetzt rechnen.

Die Vertreter der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) versuchten am Mittwoch gar nicht, die Belastungen schön zu reden. Sie präsentierten Messergebnisse, die weit unter den gesetzlichen Richtwerten für Lärm und Staub liegen. Aber: Es sind Messungen aus den Jahren 2015 und 2016 – und noch ist der Tagebau mehr als zwei Kilometer entfernt. „Ab 2020 wird die Staub-Belastung in Trebendorf so sein wie jetzt in Weißwasser“, erklärte Höhna. Der Tagebau ist gerade an der Stadt vorbeigezogen, ihr aber immer noch sehr nahe.

„Die Zahlen, die Sie hier präsentieren, sind eine Frechheit“, empörte sich ein Mühlroser. „Meine Frau ist ständig beim Staubwischen, es ist Kohlendreck, der da liegt.“ Er lud die Leag ein, die Familie zu besuchen. Höhna bot darauf an, im Garten ein Jahr lang eine Mess-Station aufzubauen, um genaue Werten für dieses Grundstück zu bekommen. „Da bin ich dabei“, ließ sich der Mühlroser nicht lange bitten.

Andere Einwohner beklagten sich über ein gleichmäßiges Rauschen aus der Richtung des Tagebaus. Das sei auffälliger als der Zug, der mehrmals am Tag vorbeifahre. „Das empfinden Sie so“, versuchte Höhna zu erklären. „Aber der Zug stört Sie nicht mehr, weil Sie ihn gewöhnt sind. Das Tagebau-Geräusch ist neu, das nehmen Sie mehr wahr.“ Aber damit werden die Trebendorfer in den nächsten Jahren leben müssen, machten die Leag-Leute klar.

Das Unternehmen will aber versuchen, die Belastungen durch Lärm und Staub zu minimieren. „Wir wollen so leise wie möglich sein“, sagte Höhna und kündigte an, dass im nächsten Jahr 600 Einzelteile der Abraumförderbrücke F 60 durchgemessen werden. Danach soll ein Gutachter Empfehlungen geben, wie die Brücke noch leiser werden kann. Bei trockenem Wind soll auch der aus dem Tagebau wehende Staub beregnet werden. Allerdings könne es schon vorkommen, dass die Staubwolke höher ist als die Reichweite der Beregnungsanlagen. „Das Thema wird uns weiter beschäftigen“, resümierte Bürgermeisterin Kerstin Antonius die Diskussion.

zur Startseite