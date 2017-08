„Dann ist die Neustadt bald wie Striesen“ Der Dresdner Klub Sabotage schließt. Anwohnern war es zu laut. Dabei kam der Lärm gar nicht aus der Location.

Seit sechs Jahren gibt es den Klub Sabotage auf der Bautzner Straße. Seitdem lief es nicht immer reibungslos, aber es lief. Nun muss die Location geschlossen werden, weil sich Nachbarn über Lärm beschwert haben. Das ist kein Einzelfall. Foto: Sven EllgerZieht weg, wenn es euch zu laut ist!Zieht weg, wenn es euch zu laut ist!

Der Kampf ist verloren. Der Kult-Klub „Sabotage“ schließt zum Jahresende seine Türen auf der Bautzner Straße. Gäste hatten noch Unterschriften gesammelt. Doch es half nichts. Am 9. September meldet sich der Keller-Klub zwar noch einmal aus der Sommerpause zurück. Gleichzeitig ist das aber der Anfang vom Ende – die letzte Saison. Nachbarn hatten sich beschwert.

„Es war schon immer eine konfliktreiche Situation, einen Klub mitten im Wohngebiet zu betreiben“, sagt Chef Christoph Töpfer. Beschwerden über Lärm habe es in den vergangenen sechs Jahren immer mal wieder gegeben. Allerdings habe man die Probleme meist im persönlichen Gespräch mit den Anwohnern klären können. Doch die Nachbarschaft habe sich verändert. „Die neuen Bewohner hatten kein Interesse daran, Dinge direkt mit uns zu klären“, sagt Töpfer enttäuscht. „Sie haben sich stattdessen lieber an die Stadt gewendet.“ Und die hat entsprechend reagiert. Bei Messungen hat das Umweltamt festgestellt, dass Lärmwerte deutlich überschritten werden. Um die elektronischen Beats sei es dabei gar nicht gegangen.

Dreckiger Klub, saubere Neustadt

„Da haben wir schon entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit die Nachbarn nicht gestört werden“, sagt Töpfer. Das Problem seien vielmehr die Gäste gewesen, die sich im Hinterhof abkühlen oder eine Zigarette rauchen wollten. Zwar seien dort Sicherheitsleute eingesetzt worden, um die Lautstärke im Rahmen zu halten. Doch der Betreiber hält die Grenzwerte der Stadt für zu streng. So dürfen in Gebieten, wo gewohnt wird, nachts maximal 40 Dezibel vor den Gaststätten herrschen. Zur Einordnung: Ein leises Flüstern liegt bereits bei 30, ein Kühlschrank sogar bei 50 Dezibel. „Das Umweltamt hat uns dann mitgeteilt, dass wir entweder die Grenzwerte einhalten oder unsere Veranstaltungen bereits um 22 Uhr beenden müssen“, sagt der Betreiber. Für das Team ist das gleichbedeutend mit dem Aus.

Links zum Thema Zieht weg, wenn es euch zu laut ist!

Denn die meisten Gäste kommen erst später. „Außerdem haben wir gemerkt, dass wir unser Konzept dort auf Dauer nicht verwirklichen können“, sagt Töpfer. Die Neustadt habe sich verändert und verändere sich weiter. So sind auf der benachbarten Brachfläche auf der Bautzner Straße weitere Wohnhäuser mit über 140 Apartments geplant. Die Genehmigung wurde erst kürzlich erteilt. „Unser kleiner, dreckiger Klub passt dann einfach nicht mehr in die saubere Neustadt“, sagt der Betreiber wehmütig. Er spricht aber auch eine kleine Warnung aus: „Wir sollten uns überlegen, was wir für die Neustadt wollen. Sonst ist die Neustadt bald wie Striesen.“

Es ist schließlich nicht der erste Konflikt dieser Art im Ausgehviertel. So musste in diesem Jahr bereits die Kneipe Stilbruch auf der Böhmischen Straße schließen. Auch hier hatten sich Anwohner über Gäste beschwert, die draußen lärmten. Im vergangenen Jahr hat die Stadt in ganz Dresden einen deutlichen Anstieg solcher Beschwerden verzeichnet. Waren es 2015 nur 42 Leute, die sich über Ruhestörung durch gastronomische Einrichtungen beklagten, schnellte die Zahl 2016 auf knapp 80. Die Neustadt wird in der Statistik der Immissionsschutzbehörde nicht gesondert erfasst.

Töpfer lässt sich indes nicht unterkriegen. Er will das Sabotage an einem anderen Ort wieder eröffnen. Das Umweltamt berät ihn bei der Standortsuche. Eines ist für den Klub-Besitzer allerdings klar: Aus dem Zentrum lässt er sich nicht verdrängen. „Dort, wo die Menschen wohnen, muss auch Kultur stattfinden“, sagt Töpfer. Seine Diskothek als reinen Techno-Schuppen zu verschreien, sei zu einfach. Mit Konzerten und Lesungen habe das Sabotage einen Teil zur Kultur beigetragen. Mit Engagement im Bereich Feminismus oder Flüchtlinge auch einen zur Politik.

Das will das Team bis Jahresende weiterhin auf der Bautzner Straße tun. Mit Absperrungen und Sicherheitsleuten und anderen Maßnahmen versuchen sie in dieser Zeit, den Lärm in – den gesetzlich vorgegebenen – Grenzen zu halten.

zur Startseite