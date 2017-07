Aus dem Gerichtssaal Dann gingen plötzlich die Lichter aus Ein Mann wird von vier Leuten zusammengeschlagen. Ein Zeuge rettet ihm das Leben. Doch die Täter werden am Meißner Amtsgericht nicht verurteilt.

Nein, Schlägertypen sind die drei 19, 21 und 22 Jahre alten R., L. und H. , die da auf der Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes sitzen, nicht. Alle haben einen Schulabschluss, zwei versuchten sich sogar am Abitur, schafften es aber nicht. Zwei von ihnen haben Arbeit, der Dritte wiederholt die 12. Klasse. Alle drei kommen aus ordentlichen familiären Verhältnissen. Doch sie haben eine schwere Straftat begangen. Nur mit Glück hat der 43-jährige Mann, den sie gemeinsam zusammengeschlagen haben, überlebt. Er hatte seine Zunge verschluckt. Obwohl die Täter merkten, dass er röchelte, zu ersticken drohte, ließen sie ihn einfach blutüberströmt auf der Straße liegen. Wäre nicht ein Zeuge hinzugekommen, hätte die Zunge herausgedrückt, dann wäre der 43-Jährige mit ziemlicher Sicherheit erstickt.

Der 21-jährige Meißner L. feiert mit seinen Kumpels an jenem Tag Geburtstag, macht mit ihnen in Dresden eine Kneipentour. Die vier Männer und eine Frau trinken immer einen „Kurzen“, sind schon ziemlich betrunken, als sie im „Rosis“ in der Dresdner Neustadt ankommen. Weil sie andere Gäste bepöbeln, fliegen sie raus. Aufgebracht über den Rausschmiss, randalieren sie auf der Straße, werfen Baustellenabsperrungen umher. Ein Mitarbeiter der Gaststätte geht hinterher, weil er fürchtet, dass sie randalieren, Scheiben einschmeißen werden, stellt sie zur Rede. Die verbale Auseinandersetzung endet im Eklat. „Dann gingen die Lichter aus“, sagt der Geschädigte, der bewusstlos zu Boden ging. Nur kurz kommt er zu sich, erwacht dann erst wieder im Krankenhaus. Sein Nasenbein ist gebrochen, zwei Zähne sind kaputt, er hat Verletzungen im Halswirbelbereich. „Mein Arzt sagte mir, noch ein Schlag, und ich wäre im Rollstuhl gelandet“, schildert er als Zeuge vor Gericht.

Die Angeklagten haben sich gut abgesprochen, stellen das ganze als Notwehr da. Der Mann habe sie angeschrien und beleidigt, schließlich habe er den Bruder des Angeklagten H. geschlagen. Man habe die Streithähne trennen wollen, doch das sei nicht gelungen. „Dann habe ich zugeschlagen, um meinem Bruder zu helfen“, sagt H. Die Täter wissen sehr wohl, was sie angerichtet haben. „Scheiße, was haben wir jetzt gemacht“, ruft H. Weil zwei Leute vom Sicherheitsdienst angerannt kommen, nehmen sie die Beine in die Hand.

Was ist , wenn er tot ist?

Sie hätten alle geschlagen, hatte die junge Frau, die mit dabei war, bei der Polizei ausgesagt. Der Geschädigte habe am Boden gelegen und nichts mehr sagen können. „Was ist, wenn der Mann stirbt“, soll sie gesagt haben. Alle hätten Angst vor Konsequenzen gehabt, deshalb seien sie abgehauen. Vor Gericht weiß sie davon nichts mehr, beruft sich darauf, dass sie 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Bei der Polizei habe sie nicht mehr gewusst, was sie sage.

Nach einer Pause und einem Gespräch mit der Verteidigerin zeigen sich die Drei einsichtig. „Es tut uns sehr leid. Wir wollten nicht, dass der Mann so schwer verletzt wird“, sagt L. Er habe nie gedacht, dass er einen Menschen so zurichten könne, sagt H., der wegen Körperverletzung schon zweimal vor Gericht stand.

Strafrechtliche Konsequenzen hat die Tat, die einem Menschen fast das Leben kostete, aber für alle drei nicht. Zwar sind alle drei per Gesetz erwachsen, für die Justiz aber nicht. Richterin Ute Wehner entscheidet, die zur Tatzeit 18 und 20 Jahre alten Angeklagten aus Meißen nach Jugendstrafrecht zu behandeln. Verurteilt werden sie trotzdem nicht. Die Verfahren gegen sie werden eingestellt. Beide müssen ein Anti-Gewalt-Seminar besuchen. L. muss an den Geschädigten 1 000 Euro zahlen, R. 100 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Aus dem Erlös sollen ebenfalls 1 000 Euro an den Geschädigten gehen. Auch gegen H., den Schläger, Haupttäter und auch nach Justizmaßstäben Erwachsenen, wird das Verfahren wegen „geringer Schuld“ gegen eine Geldauflage von 4 000 Euro eingestellt. Dieses Geld bekommt ebenfalls der Geschädigte. Der Bayer feilscht erfolgreich mit dem Gericht, will nicht wie zunächst gefordert monatlich 600 Euro zahlen, schließlich muss er die Leasingrate für sein Auto bedienen. Jetzt darf er die 4 000 Euro in 300-Euro-Monatsraten abstottern.

Anwalt Sten Albertowski, der den Geschädigten im Zivilverfahren vertritt, kann mit der Gerichtsentscheidung dennoch leben. „Uns kam es darauf an, dass die Schuld der Angeklagten, die diese immer bestritten hatten, festgestellt wurde. Jetzt kann der Zivilprozess, in dem noch weitere Kosten, die momentan noch nicht bezifferbar und von den Tätern zu tragen sind, vorangetrieben werden“, sagt er. Auf die Angeklagten kommen also noch weitere Geldforderungen zu. Auch die Krankenkasse des Geschädigten wird sich die Behandlungskosten von ihnen ersetzen lassen.

