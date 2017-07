„Dann dresch’ ich Dir die Pfeffis raus“ Zwei Brüder aus Freital geraten sich immer wieder in die Haare. Einmal eskaliert die Situation – und beschäftigt nun das Gericht.

© Symbolfoto: dpa

Die beiden Brüder lebten schon einige Monate in der Wohnung in der Freitaler Lessingstraße. Da der mit 27 Jahren ältere Bruder kein eigenes Zuhause hatte, quartierte er sich ab und zu bei seinem Bruder ein. Und immer wieder gab es Zoff. Oft ging es darum, dass sich der Ältere endlich eine eigene Wohnung suchen solle.

Als der 27-Jährige vorigen Herbst aus dem Gefängnis zurückkehrte, knallte es. Deshalb musste sich der ungelernte Ältere nun am Amtsgericht Dipps verantworten. An dem Nachmittag im Oktober 2016 soll er den jüngeren Bruder nach einem Streit gewürgt und dessen Gesicht in die Couch gedrückt haben. Laut Anklage hat er den sechs Jahre jüngeren Bruder minutenlang auf den Balkon ausgesperrt. „Ich wollte, dass er sich beruhigt“, so der Angeklagte.

Er sei damals in Sorge um den arbeitslosen 21-Jährigen gewesen. Er dachte, der nehme wieder Crystal und habe mit zwielichtigen Gestalten abgehangen, während er selbst hinter Gittern saß. „Auf der Couch fixiert hatte ich ihn“, bestätigt der 27-Jährige. „Aber nicht gewürgt, und geschlagen habe ich ihn auch nicht.“ Das sieht die Anklage anders, wie auch der jüngere Bruder.

„Da dresch’ ich dir die Pfeffis raus“, habe ihm der Angeklagte entgegengenölt. Pfeffis würden umgangssprachlich Zähne bedeuten. „Das kann doch gar nicht sein“, wehrt sich der 27-Jährige. „Mein Bruder hat doch gar keine Zähne mehr. Wieso sollte ich ihm so was sagen?“ Immerhin konnten sich die Brüder nach einer zähen Verhandlung wieder in die Augen sehen. „Es ist mir heute nicht mehr wichtig, dass er bestraft wird“, erklärt der jüngere Bruder. Ganz ohne Strafe endete der Prozess aber nicht. 550 Euro (55 Tagessätze à zehn Euro) soll der Angeklagte zahlen, die er auch als gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten kann.

