Dankeschön für den Einsatz

Martina Weber dankte Schwester Kordula Kiese und ihrem Sohn Markus Kiese für die Fürsorge um ältere Menschen in ihrer Tages- und Kurzzeitpflege in See. Kordula Kiese übernahm zudem gemeinsam mit Dr. Dietrich Hartmann den Bereitschaftsdienst in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz.