„Danke Mama! Danke Papa!“ Laura Dahlmeier siegt vorzeitig im Gesamtweltcup, erfährt davon im Interview und reagiert ungewöhnlich emotional.

Das gelbe Trikot kann Laura Dahlemeier niemand mehr wegnehmen. © dpa

Eigentlich ist Laura Dahlmeier nie um einen lockeren Spruch verlegen, doch nach ihrem historischen ersten Gesamtweltcupsieg war alles anders. „Ist es jetzt wirklich fix?“, fragte sie ungläubig und konnte die Antwort kaum fassen. Ja, sie hatte tatsächlich als fünfte Deutsche die große Kristallkugel gewonnen und ihre unglaubliche Biathlonsaison gekrönt. „Wahnsinn! Krass!“, stammelte die 23-Jährige tief bewegt: „Das macht mich echt sprachlos.“

Es brauchte lange, bis die Garmisch-Partenkirchnerin verstand, was sie mit ihrem zehnten Saisonsieg in der Verfolgung von Kontiolahti vollbrachte. In beeindruckender Manier trat sie in die Fußstapfen ihrer Kindheitsheldin Magdalena Neuner, die 2012 als zuvor letzte Deutsche triumphiert hatte. „Was sie in diesem Jahr geleistet hat, ist einfach unglaublich. Der Gesamtweltcup ist die Krönung einer herausragenden Saison“, sagte Neuner. „Gratulation und ein riesiges Kompliment!“

Erst vor drei Wochen hatte Dahlmeier bei der WM in Hochfilzen fünfmal Gold und einmal Silber gewonnen. Doch der Gesamtsieg bedeutet ihr noch mehr. „Das macht den komplexesten Sportler aus, über eine ganze Saison konstant ganz vorne zu sein. Dass ich das jetzt mit 23 Jahren geschafft habe, ist echt beeindruckend“, sagte Dahlmeier.

Kurios: Sie erfuhr erst im Live-Interview mit dem ZDF von ihrem Triumph und stieß vor laufenden Kameras einen lauten Jubelschrei aus. „Ich dachte, dass ich vielleicht in Oslo gewinnen könnte, aber nicht hier“, sagte Dahlmeier, die sich nie mit dem Zwischenstand beschäftigt hat. Schon drei Rennen vor Schluss und bevor es zum Saisonfinale nach Norwegen geht, ist sie nicht mehr von Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova (Tschechien) zu verdrängen.

Kein Wunder: In 21 Rennen stand Dahlmeier 17-mal auf dem Podest und sahnte auch finanziell kräftig ab. 28 000 Euro gibt es für die beste Biathletin der Saison. Weit mehr als 200 000 Euro Preisgeld hat Dahlmeier zudem alleine durch ihre Resultate in den Einzelrennen verdient, vor allem durch die zehn Siege.

Doch Geld ist nicht so wichtig, das wurde spätestens klar, als sie mit feuchten Augen über die Bedeutung dieses Tages sprach. „Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, sagte Dahlmeier: „Danke Mama! Danke Papa! Und natürlich danke an meinen Bruder! Ich habe viel investiert und sehr, sehr viel trainiert. Ich habe immer an das große Ziel gedacht – und das war, irgendwann den Weltcup zu gewinnen.“

Die abschließenden Rennen ab Freitag am Holmenkollen wird sie nun ganz locker angehen. Schon am Sonntag hatte sie ein ganz anderes Gefühl, als sie zum Abschluss in Finnland mit Roman Rees in der Single-Mixed-Staffel auf Platz drei lief: „Ich habe gemerkt, dass richtig Druck abgefallen ist. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“

Peiffer stürzt und gewinnt trotzdem

Den Auftakt eines perfekten deutschen Wochenendes hatte zuvor Arnd Peiffer mit seinem ersten Saisonsieg gemacht. Obwohl der 29-Jährige erst stürzte und sich später sogar auf der Strecke übergeben musste, setzte sich der Harzer dank einer tadellosen Schießleistung durch. Im Zielsprint der Verfolgung verwies er schließlich Simon Eder (Österreich) mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. „Mir ging es auf der Strecke nicht besonders gut. Ich hatte Magenprobleme und hatte mit mir zu tun. Es lief eigentlich überhaupt nicht nach Plan“, wunderte sich Peiffer. (sid)

