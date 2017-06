„Danke für ein tolles Stadtfest“ Die Schiebocker Tage zeigten, dass Bischofswerda lebt, erklärt OB Große am Tag nach dem Fest.

Der Höhepunkt des Stadtfestes war das Schiebock-Rennen. © Rocci Klein

Nicht jeder, der kam, kaufte eine Festplakette. Und so gibt es keine offiziellen Zahlen, wieviele Besucher zu den Schiebocker Tagen am Wochenende kamen. Doch es waren mehrere tausend. Die Veranstalter der Aktionsgemeinschaft Schiebocker Tage 2.0 sind mit der Resonanz zufrieden. Die Rathausspitze ebenso. Neben der Weltmeisterschaft im Schiebockrennen, der erstmalig im Stadtfestrahmen stattfindenden „Butterberg-Erlebnis-Radtour“ und tollen Music-Acts fand besonders die Kinder- und Vereins-Festmeile Anklang. „Wir hoffen, dass diese tolle Aktion des Vereins Aktiv für Kids sich zu einer guten Tradition bei unserem Stadtfest entwickelt“, erklärte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) am Tag nach dem Fest.

„Dankeschön für ein tolles Stadtfest! Die Schiebocker Tage haben wieder gezeigt, dass unser 790-jähriges Bischofswerda lebt! Ich bedanke mich deshalb bei allen Machern, Helfern und Unterstützern, die an der Organisation und Durchführung des Festes beteiligt waren“, heißt es in der Erklärung des OB weiter. Stellvertretend werden darin die AG „Schiebocker Tage 2.0“, alle Sponsoren, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und deren Bauhofes, der Feuerwehr, des DRK und der Polizei sowie unsere aktiven Vereine, Kirchgemeinden und Parteien genannt. (szo)

