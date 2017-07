Dank Löbauer SZ: Schminke-Rad wieder daheim Eine aufmerksame Leserin entdeckte das Diebesgut beim Gassi-Gehen.

Durch die Meldung auf der SZ-Facebook-Seite war Frau Twupack auf das Rad aufmerksam geworden.

Elke Twupack zeigt die Stelle in der Löbauer Elisenstraße, wo sie das geklaute Rad vom Haus Schminke zwischen Glas- und Altkleider-Containern entdeckte. Zur Belohnung bekommt ihre Familie jetzt eine exklusive Führung durchs Haus.

Löbau. Also aufgefallen war Elke Twupack das Fahrrad ja gleich. Wie kann man das bloß so zwischen die Container quetschen? Das dachte sich die 58-Jährige am Freitagabend, als sie mit ihrer Mischlingshündin „Luna“ vor ihrer Tür Gassi ging. Elke Twupack wohnt mit ihrer Familie in der Löbauer Elisenstraße, gleich an den Gleisen. Und halb versteckt zwischen Altglas- und Altkleider-Containern hatte sie das klapprige Damenrad entdeckt, schenkte ihm aber zunächst keine weitere Beachtung mehr.

Wieder daheim surfte sie ein bisschen im Internet. Auch auf der Facebookseite der SZ Löbau informiert sie sich immer gerne, was es so Neues gibt. Und da leuchtete ihr auf einmal dieses Fahrrad entgegen. SZ Löbau hatte einen Post der Facebook-Seite von Haus Schminke geteilt. Die Stiftung des Kulturdenkmals meldete darin am vergangenen Donnerstag den Diebstahl ihres Dienstfahrrads am Löbauer Bahnhof. „Jetzt müssen wir wieder zu Fuß gehen“, klagten die Mitarbeiter. Sie appellierten an aufmerksame Löbauer und an den möglicherweise reuigen Dieb, das Rad zurückzubringen: „Wir stellen keine Fragen.“

„Ich habe sofort erkannt, dass es das Fahrrad ist, das hinter den Containern liegt“, erzählt Elke Twupack. Sofort ging sie wieder vor die Tür und holte das Fahrrad. „Ich habe es bei uns in die Garage gestellt und bei Haus Schminke auf den Anrufbeantworter gesprochen“, sagt sie. Am Sonnabend habe es dann schon jemand abgeholt. Die glückliche und schnelle Wiederkehr des Fahrrads postete Haus Schminke dann auch direkt auf Facebook.

Der Appell an den reuigen Dieb und die „Öffentlichkeits-Fahndung“ per Facebook hat geholfen. „Dem Dieb scheint es ziemlich unter den Nägeln gebrannt zu haben, das Ding loszuwerden“, ist sich Elke Twupack sicher, „damit hätte er sich nirgendwo mehr in Löbau sehen lassen können.“ Die Mitarbeiter von Haus Schminke jedenfalls sind überglücklich, ihre „Gazela“ wiederzuhaben.

Erst vor rund zwei Monaten hatten sie ebenfalls über ihren Facebook-Kanal einen Rundruf gestartet, ob jemand ein Fahrrad abzugeben habe. Für 40 Euro habe man es dann gekauft – ein Fachmann würde diesen Preis angesichts Alter und Zustand von „Gazela“ in die Kategorie „fantastisch“ einordnen. „Unser Hausmeister hat das Rad noch ein bisschen auf Vordermann gebracht und ich habe noch an der Schaltung rumgebastelt“, erzählt Julia Bojaryn von der Stiftung Haus Schminke. Die recht porösen Reifen könnten vielleicht noch ausgewechselt werden. Julia Bojaryn kann jedenfalls nicht verstehen, warum ein Dieb gerade für dieses Fahrrad so viel kriminelle Energie aufgewendet hat. Denn das Fahrrad war mit einer massiven Kette gesichert, die sich nur mit schwererem Werkzeug durchtrennen lässt.

Bei der Finderin Elke Twupack und ihrer Familie bedankt sich Haus Schminke jetzt mit einem kulturell hochwertigen Finderlohn: „Wir laden sie ein zu einer exklusiven Führung und einem Kaffee-Nachmittag im Haus“, sagt Julia Bojaryn. Ein Dankeschön, das Familie Twupack ganz besonders freut. „Meine Tochter Adrienne ist ein riesiger Architekturfan. Und mein Mann Steffen hat dort in der Arbeitsgemeinschaft Elektronik das A & O über Leiterplatten und Dioden gelernt“, erzählt Elke Twupack. Damals wurde das Haus Schminke noch als Löbauer Pionierheim genutzt. „Ich selbst war seit mindestens 30 Jahren nicht da drin“, sagt die aufmerksame Finderin.

Dabei hatte sie gar keine Belohnung erwartet. Im Gegenteil: „Wenn das Fahrrad nicht wieder aufgetaucht wäre, hätte ich dem Haus Schminke mein altes Damenrad geschenkt. Wir ziehen bald um und brauchen es nicht mehr.“

