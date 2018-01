Dank fürs Ehrenamt in der Feuerwehr Für neue Gerätehäuser und Fahrzeuge in Schleife und Rohne braucht die Gemeinde Millionen. Und den Freistaat.

Sie haben gut lachen: Sabine Korla (38) und Daniel Krauz (29) fühlen sich wohl in der Feuerwehr Schleife. Seit fünf Jahren sind sie nun dabei. Auch die zusätzliche Belastung durch die Meisterschule konnte Daniel Krauz nicht davon abhalten. Sabine Korla engagiert sich vor allem als Ersthelferin im First-Responder-Team. © Constanze Knappe

Die Feuerwehr in Schleife bekommt ein neues Fahrzeug. Auf einer Messe habe man sich das schon mal anschauen dürfen. „So ein Auto kriegt man ja nicht alle Tage“, war Ortswehrleiter Mario Klar die Vorfreude anzumerken. Die aber ist, wie am Freitag auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schleife im Pavillon Bierhold zu vernehmen war, mit einigen Wermutstropfen verbunden. Nicht vor Ende des ersten Quartals fährt das neue Auto vor. Doch das HLF 10 Kat-Schutz, wie es im Feuerwehrdeutsch heißt, wird in Mulkwitz stationiert und erst nach dem Neubau des Gerätehauses in Schleife nach Schleife geholt. Deshalb ist die Anschaffung im Landkreis nicht unumstritten.

Im September stellte die Gemeinde Förderanträge für die Gerätehäuser in Schleife und Rohne sowie für ein Tanklöschfahrzeug für Rohne. Alles in allem geht es dabei um 3,4 Millionen Euro. Bei einer 90-prozentigen Förderung müsste die Kommune 351 000 Euro selber stemmen. „Dieser Eigenanteil wäre ein ganz schöner Rucksack“, erklärte Jörg Funda, stellvertretender Bürgermeister. Allein das Gerätehaus in Schleife kostet 1,7 Millionen Euro und würde die Fördermittel des Landkreises Görlitz aufbrauchen. Ein Unding. Schon jetzt sei, so war am Freitag in Schleife zu vernehmen, mit 58 Anträgen der Fördertopf für Feuerwehren 2018 vierfach überzeichnet.

Da müssen nach Ansicht der Gemeinde Schleife andere Lösungen her. In Schleife-Süd, Rohne, Mulkwitz und Klein-Trebendorf war jahrelang in Sachen Feuerwehr nicht investiert worden. Nach Bekanntgabe des neuen Revierkonzepts für die Lausitz und dem Erhalt der Ortschaften standen die Feuerwehren vor einer völlig neuen Ausgangslage. Um die notwendigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Wehren auf den Weg zu bringen, musste der Brandschutzbedarfsplan völlig überarbeitet werden. „Unsere Feuerwehren haben es verdient, dass die besondere Situation eine besondere Betrachtung erfährt“, weist Jörg Funda in Richtung Freistaat. Der hatte im Sommer die Unterstützung bei Investitionen in die kommunale Infrastruktur zugesagt. „Das Zeitfenster wird nicht allzu lange geöffnet sein“, vermutet Jörg Funda. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde für die Einsatzbereitschaft der Kameraden.

Türnotöffnung nimmt zu

Im vorigen Jahr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schleife 26-mal aus. Sie wurden zu acht Bränden gerufen und 13-mal zur technischen Hilfeleistung. Fünf Alarmierungen stellten sich als Fehlalarme heraus. Zumeist befanden sich die Einsatzorte in der Gemeinde, sechsmal unterstützten sie bei überregionalen Einsätzen. Mit dieser Statistik wartete Ortswehrleiter Mario Klar am Freitag auf. Das Wichtigste daran sei, es habe keine größeren Personenschäden gegeben, weder bei Bürgern noch bei Kameraden der Feuerwehr. Sturmeinsätze hätten gezeigt, dass noch mehr Kameraden in den Gebrauch der Kettensäge einzuweisen sind. Und immer häufiger müsste die Feuerwehr zur Notöffnung von Türen ausrücken, um alten Menschen Hilfe zuteilwerden zu lassen. Das bestätigte sich auch in den Einsatzzahlen der Feuerwehr 2017, die für die gesamte Gemeinde zu Buche stehen: 19 Brände, 30-mal Hilfe technischer Art und zwei Fehlalarme. Hinzu kommen 37 Einsätze der First-Responder-Truppe. Diese Ersthelfer in den Reihen der Schleifer Feuerwehr überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes.

Zur guten Bilanz gehört auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr Schleife mit ihren neun Mitgliedern, darunter zwei Mädchen. In 22 Diensten beschäftigten sie sich mit Gerätekunde oder trainierten den Löschangriff. Erlebnisse wie die Besichtigung der Werksfeuerwehr im Kraftwerk Jänschwalde stärken die Motivation zur Mitarbeit .

In seinem Rückblick verwies Mario Klar auf „gute und schlechte Zeiten“. Die Feuerwehr lebe von der Kameradschaft. Dennoch sei es „schwierig, viele Charaktere unter einen Hut zu bringen“, sagte er. Neun Mitglieder verließen die Feuerwehr 2017, darunter fünf, die gute Dienste verrichtet hätten. Seit Ruhe eingekehrt ist, gelang es, neue Mitglieder zu gewinnen. Dass sich für 2018 weitere Interessenten bereit erklärt haben, lässt mit Zuversicht nach vorne blicken, so Mario Klar. Jedoch brauche es Zeit, bis sie ihre Ausbildung absolviert haben.

