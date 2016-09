Dank für Hilfe in Insektengift-Affäre Landrat Arndt Steinbach (CDU) ist jetzt eine besondere Ehre zuteilgeworden.

Landrat Arndt Steinbach (CDU) ist nun Ehrenmitglied der Winzergenossenschaft Meißen. © Archiv/Alexander Schröter

Als Ehrenmitglied ist Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) jetzt in die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen aufgenommen worden. Dies geschah während einer Erntedankfeier in der Meißner Frauenkirche. Sachsens größter Weinproduzent würdigt mit dem symbolischen Akt die aktive Hilfe und Solidarität, die der Politiker in den schwierigen Wochen und Monaten der Insektengift-Affäre leistete. Steinbach hatte sich in dieser Zeit stets hinter die Genossenschaft gestellt. Im Streit mit Dresdner Behörden warb er dafür, den Bestand der Winzergenossenschaft nicht durch übertriebene Vorgaben und Strafen zu gefährden. Durch den unerlaubten Einsatz eines Insektengifts mit dem für den Weinbau nicht zugelassenen Wirkstoff Dimethoat waren Hunderttausende Liter Wein unverkäuflich geworden. Der Wein war für die Verbraucher nicht giftig oder gefährlich, sondern entsprach lediglich auf die Inhaltsstoffe bezogen nicht den gesetzlichen Regeln.

Unterdessen ist die Lese des neuen Jahrgangs voll im Gange. Nach den Regenfällen am Wochenende hoffen die Winzer nun vor allem auf Trockenheit, um den derzeit sehr guten Traubenbestand in die Weinkeller holen zu können. (SZ/pa)

