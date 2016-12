Dank an die Weihnachtsarbeiter Nicht jeder konnte am Heiligen Abend mit der Familie feiern. Grund für eine besondere Tour durch Bautzen.

Patrick Höhne dankte im Namen der Bautzener CDU-Stadtratsfraktion unter anderem Georg Szel (l.) und Chris Winter, die am Heiligabend Dienst in der Rettungswache schoben. © Carmen Schumann

Der rote Weihnachtsstern bringt einen Farbtupfer in die nüchternen Räume der Rettungswache an der Bautzener Flinzstraße. Patrick Höhne von der CDU-Stadtratsfraktion überreicht die Pflanze an Chris Winter und Georg Szel, die am Mittag des Heiligen Abends in der Rettungswache die Stellung halten. Insgesamt sind an diesem Tag zwölf Mitarbeiter im Einsatz, um Hilfe zu leisten, wo es nottut.

Nun schon zum 20. Mal sind einige Mitglieder der Stadtratsfraktion zu Weihnachten unterwegs, um all jenen Danke zu sagen, die am Heiligen Abend für andere da sind. Mit dabei ist auch der Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU), der für alle Besuchten ein Päckchen Kaffee im Gepäck hat. Die kleine Delegation besucht im Krankenhaus die Palliativ-Station, die Notaufnahme und die Geburtsklinik. Zum Mittag ist dort noch kein „Christkind“ angekommen. Aber die Schwestern blicken stolz auf ein überaus kinderreiches Jahr mit über 800 Geburten zurück. Am Heiligen Abend läuft es in der Notaufnahme gegen Mittag ziemlich ruhig. Aber es könne noch kippen, sagt Dr. Karl-Andreas Krebs. Die meisten Patienten kämen erfahrungsgemäß am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Einige, weil sie das gute Weihnachtsessen nicht vertragen. Am Heiligen Abend seien dagegen eher Wege-Unfälle zu verzeichnen.

Drei Fehlalarme in Bautzen

Einen nicht ganz so ruhigen Vormittag hatten die Kollegen von der Bautzener Berufsfeuerwehr. Bis Mittag mussten sie dreimal ausrücken – alles Fehlalarme wegen Brandmelde-Anlagen, die ausgelöst hatten. Zweimal fuhren sie am Steinhaus vor und einmal am Asylbewerberheim Greenpark. In der Feuerwache schieben am Heiligen Abend sechs Kollegen Dienst. Erfahrungsgemäß ist an diesem Tag relativ wenig los, wohl auch deswegen, weil die meisten auf ihren Weihnachtsbäumen elektrische Kerzen haben. Allerdings, so hat der Diensthabende Mike Schöne festgestellt, sind echte Kerzen am Baum wieder im Kommen.

Für Peter-Kilian Rausch, den Leiter des Flüchtlingsheims Spree-Hotel, ist es ein ganz normaler Tag. Denn Muslime feiern ja kein Weihnachtsfest. „Heute ist es bei uns sogar ausgesprochen ruhig, der ganze Stress ist vorbei“, sagt Peter-Kilan Rausch. Denn in den letzten drei Wochen wären vor allem die Flüchtlingskinder auf vielen Weihnachtsfeiern gewesen und hätten Geschenke bekommen. Der Leiter der Asylunterkunft hofft, dass die Erlaubnis zum Betreiben des Heims um ein weiteres Jahr verlängert wird und gibt sich vorsichtig optimistisch.

Bei der Autobahnpolizei ist es am Heiligen Abend ebenfalls relativ ruhig. Besonders am Freitag sei das noch ganz anders gewesen, berichtet Sven Kaczmarek. Bis gegen Mittag hätte auf der A 4 nur ein Unfall aufgenommen werden müssen. Das größte Problem, mit dem sich die Autobahnpolizei an Feiertagen konfrontiert sieht, sind die überfüllten Rastplätze für Lkw-Fahrer. Hier müsse dringend etwas getan werden. Die Autobahnpolizei, die am Heiligabend mit drei Streifenwagen-Besatzungen mit je zwei Mann unterwegs ist, hilft im Notfall auch den Kollegen vom Polizeirevier bei der Aufnahme von Unfällen. Wie die junge Polizeikommissarin Claudia Barth vom Revier sagt, schaue man als Polizist nicht groß nach Feiertagen. Man sei halt in seinem Schicht-Rhythmus drin. Und auch für die Mitarbeiter der JVA ist Feiertagsarbeit alltäglich, sagt Manuela Kirschner.

