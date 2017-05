Dampfmaschinenfreunde auf der Zielgeraden Bis Dezember soll die zweite Dampfmaschine in der alten Tuchfabrik aufgebaut sein. Den Arbeitsstand zeigen die Technikfreaks am Wochenende.

Noch haben die Dampfmaschinenfreunde um Dieter Kranz damit zu tun, die restaurierten Einzelteile der Lengenfelder Dampfmaschine zusammenzufügen. Die nächste Herausforderung steht mit dem Aufbau des drei Tonnen schweren Schwungrades bevor. © André Braun

Zum sechsten Mal veranstalten die Mitglieder des Dampfmaschinenvereins Roßwein am Wochenende Dampftage. Bei denen wird die Hanomag Dampfmaschine von 1911 in Aktion zu erleben sein. Seit der Wiederinbetriebnahme 2010 war die alte Technik genau 4 835 Stunden zur Demonstration für Besucher in Betrieb. Sorgen bereitet hat den Technikfreaks in den letzten Wochen das Kegel- und Tellerradgetriebe der Haupt- und Grundsteuerwelle. Das musste instand gesetzt werden.

Aber das ist genauso geschafft wie die Tüv-Prüfung des über 100 Jahre alten Dampfkessels Sulzberger. „Sicherheit steht für uns an erster Stelle“, so Vorsitzender Dieter Kranz. Er freut sich darauf, den Besuchern am Sonnabend und Sonntag zeigen zu können, wie weit der Aufbau der zweiten Dampfmaschine, der Lengenfelder, vorangekommen ist. Gern werden die Helfer von den ersten gemeisterten Herausforderungen berichten – aber auch auf die verweisen, die unmittelbar bevorstehen. Die Maschinen und alle musealen Präsentationen können am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr angeschaut werden. Auch einen Imbiss halten die Gastgeber bereit. (DA/sig)

