Dampflokclub ohne eigene Lok Der Cottbuser Verein bietet dennoch Sonderfahrten in diesem Jahr über Weißwasser an – und die sind schnell vergriffen.

2008 war das 50. Jubiläum der Indienststellung der Lok, die ursprünglich der BR 23 zugeordnet war. © Jost Schmidtchen

Cottbus/Weißwasser. Der in Cottbus beheimatete Lausitzer Dampflok Club e.V. (LDC) hat keine eigene betriebsfähige Dampflok mehr. Es ist abzusehen, dass der Verein mit dieser Situation auf längere Sicht wird zurechtkommen müssen. Damit hat niemand gerechnet, auch wenn nach dem Unfall der 35 1019-5 im August vergangenen Jahres beim Heizhausfest in Chemnitz-Hilbersdorf noch vage Hoffnungen keimten (TAGEBLATT berichtete). Der Rahmen der Dampflok ist verzogen, mehrere unabhängige Sachverständigengutachten haben es bestätigt. Werner Donath, Vorsitzender des LDC, spricht dennoch über die Reiseangebote für das Jahr 2018.

Herr Donath, wie haben die Vereinsmitglieder das Gutachten aufgenommen?

Nicht gerade mit Begeisterung. Es herrscht eine gewisse Niedergeschlagenheit. In der Lok steckt viel Herzblut und Kraft. Sie war neben der 35 1097-1 der Pressnitztalbahn AG, die nun als einzige betriebsfähige Maschine von 217 Stück dieser letzten DDR-Baureihe verbleibt, unser ganzer Stolz. Schon ihre Bergung und Überführung von Hoyerswerda nach Cottbus erforderte vor mehr als 20 Jahren einen Riesenaufwand.

Was wird nun mit der verunfallten Lok?

Wir wissen es im Moment nicht. Vorerst bleibt sie in Chemnitz-Hilbersdorf. Die Reparatur des verzogenen Rahmens ist nur im ehemaligen RAW Meiningen möglich. Hinzu kommen weitere Schäden. Erst jetzt wurde sichtbar, dass auch die Kupplung zwischen Lok und Tender beschädigt wurde, nach allem anderen, was ja bereits bekannt ist. Eine Reparatur können wir als LDC nicht bezahlen, da fehlen uns die finanziellen Möglichkeiten.

Wir können höchstens auf Zahlungen der Versicherungen hoffen, doch dazu muss zunächst die Schuldfrage an dem Unfall geklärt werden. Ob das überhaupt möglich sein wird, steht derzeit in den Sternen. Zumindest wissen wir, dass die 35 1019-5 auf Gleisen bis Meiningen ins Schlepp genommen werden kann. Das ist derzeit unser einziger Trost.

Wie steht es um die zweite vereinseigene Dampflok?

Die D-Zuglok 03 2204-0 steht schon seit 2012 in Meiningen zur Hauptuntersuchung. Sie braucht einen neuen Kessel, das trieb die Kosten der Hauptuntersuchung auf 1,5 Millionen Euro. Eine Verdopplung des ursprünglichen Kostenvoranschlags. Bislang konnten wir von dieser Summe nur ein Drittel begleichen. Hierzu muss ich sagen, dass es im Land Brandenburg für den Erhalt beweglicher musealer Bauwerke, dazu gehören auch Lokomotiven aller Art, keine Förderung gibt. Da können wir nur neidvoll auf unsere Kollegen in Sachsen blicken, beginnend bei der Waldeisenbahn Muskau. Um im Klartext zu reden: Auf nicht absehbare Zeit haben wir als LDC keine eigene betriebsfähige Dampflok.

Wann ist die 35er zum letzten Mal durch Weißwasser gerollt?

Das war am 11. Juni 2017, da zog sie den Sonderzug zum „Braufest der Sinne“ nach Görlitz.

Trotz allem gibt es für 2018 ein umfangreiches Nostalgiereiseprogramm mit viel Dampf. Wo wird der herkommen?

Unsere Sonderzugfahrten werden wie geplant mit Dampflokomotiven erfolgen, sofern nicht schon von der Planung her andere Triebfahrzeuge vorgesehen sind. Die Ersatzloks kommen von anderen Vereinen, Unternehmen und auch von der DB Regio Nordost. Letztere unterstützt uns ebenso wie „Delta-Rail“ aus Eisenhüttenstadt mit E-Loks. „Wedler Franz Logistik“ aus Potsdam stellt die D-Zuglok 03 2155 und die 52 8131 sowie Dieselloks zur Verfügung, die „Pressnitztalbahn AG“ die 01 509 und die nunmehr letzte 35 1097-1. Von „Dampf plus“ aus München können wir die schnellste Dampflok der Welt, die 18 201, ordern. Der Einsatz dieser Loks ist beim LDC für 2018 bereits komplett durchorganisiert. Das gesamte historische Dampflokspektrum Ostdeutschlands und dazu etliche E- und Dieselloks vergangener Baureihen werden vor unseren nostalgischen Sonderzügen erlebbar.

Kommen wir einmal zu den Reisen selbst. Etliche führen ja auch durch Weißwasser mit Zustiegsmöglichkeiten. Welche Ziele beinhalten sie?

Das ist am 24. März der Sonderzug in die böhmische Königsstadt Hradec Králove (Königgrätz), da gibt es außer in Weißwasser auch Zustiegsmöglichkeiten in Görlitz und Zittau. Bis Zittau fahren wir mit einer Diesellok der BR 232, nach Tschechien dann mit der Dampflok 50 3648-8 aus Chemnitz. Erneut geht es über Weißwasser am 5. Mai nach Breslau mit der 03 2155. Da biegen wir in Uhsmannsdorf aber gleich auf die neue Niederschlesienmagistrale nach Wegliniec (Kohlfurt) ab. Weitere Sonderzüge gibt es über Weißwasser am 10. Juni zum „Braufest der Sinne“ nach Görlitz, am 23. Juni nach Liberec, Tanvald und Harrachov sowie am 1. Dezember zum Weihnachtsmarkt nach Breslau und am 15. Dezember wieder zum Schlesischen Christkindelmarkt nach Görlitz.

Was empfehlen Sie interessierten Sonderzugreisenden?

Rechtzeitig buchen ist immer gut, aber meist gibt es auch für Kurzentschlossene die Möglichkeit, ganz einfach auf den Bahnsteig zu kommen und einzusteigen. Zum Weihnachtsmarkt in Breslau wird das aber so nicht gehen. Wir haben für diese Fahrt bereits einen zusätzlichen Reisezugwaggon angemietet, je nach Nachfrage und Lokeinsatz könnten es noch mehr werden. Das wissen wir heute noch nicht.

Bei längeren Sonderfahrten haben Sie auch einen Rettungssanitäter im Zug. Was hat das für eine Bewandtnis?

Wir sind ein familienorientiertes, privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, sehen deshalb auch sehr gern Eltern mit ihren Kindern im Zug. Aber auch ältere Menschen nutzen gern unsere Angebote. Für alle ist es gut, wenn auch ein Rettungssanitäter mitfährt. Konkret ist das Jens Anders aus Hähnichen. Er ist beruflich Rettungssanitäter im Landkreis Görlitz und Mitglied in unserem Förderverein. Seit unserer Sonderzugfahrt am 20. Dezember 2008 zum Hamburger Weihnachtsmarkt ist er in dieser Funktion im Zug abrufbereit tätig.

Das Gespräch führte Jost Schmidtchen.

