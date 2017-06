Dampflok fährt wieder auf alter Strecke Der Wilde Robert kann wieder bis Kemmlitz fahren. Dabei gibt’s noch eine weitere Neuerung.

Der Wilde Robert in voller Fahrt. © DA-Archiv

Nach mehr als zehn Jahren ist der Abschnitt der Döllnitzbahn von Nebitzschen bis Kemmlitz-Ort wieder befahrbar. Die Strecke wird an diesem Wochenende wiedereröffnet. Heute und morgen verkehren jeweils sechs Züge von Mügeln nach Kemmlitz-Ort und zurück. Sie werden ausschließlich von einer Dampflok gezogen. Außerdem setzt die Döllnitzbahn zwischen Nebitzschen und Glossen sowie zwischen Nebitzschen und Kemmlitz den von der Landesgartenschau bekannten Triebwagen VT 137 322 ein. Dadurch können Eisenbahnfreunde an der Streckengabelung in Nebitzschen mehrmals Doppelausfahrten beobachten. Die Fahrten seien auch so organisiert, dass Gäste ohne große Wartezeiten beide Strecken nach Kemmlitz und Glossen kennenlernen können. „Zum ersten Mal kommt der neue Aussichtswagen der Döllnitzbahn zum Einsatz“, teilt Denise Zwicker vom Marketing mit.

Wer von Oschatz aus mit der Döllnitzbahn anreisen möchte, hat 9.50 Uhr, 12.20 Uhr und 14.41 Uhr ab Oschatz Hauptbahnhof dazu Gelegenheit. Dort und am Südbahnhof stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Besucher, die direkt vom Mügelner Bahnhof aus starten möchten, können rund um den Bahnhof parken.

Fahrkarten erhalten Gäste am Mügelner Bahnhof sowie beim Personal der Döllnitzbahn in den Zügen. Die Preise liegen, je nach Strecke und Alter des Fahrgastes, zwischen 5 und 15 Euro. „Inhaber von Ländertickes, Schönes-Wochenende-Ticket und Verbundfahrkarten des MDV zahlen den ermäßigten Fahrpreis“, so Zwicker. (DA)

Weitere Informationen erhalten Interessierte am Wochenende unter Telefon 0343627 37541.

