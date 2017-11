Dampfendes Pfarrhaus Ein weiteres Gebäude aus Neustadt wurde in Holz verewigt. Im Tourismuszentrum freut man sich über Vorschläge.

Anett Wolf vom Tourismus-Servicezentrum in der Neustadthalle zeigt die Miniatur des Neustädter Pfarrhauses, hergestellt von Ratags. © Steffen Unger

Neustadt. Das Neustädter Rathaus, die Evangelisch-Lutherische St.-Jacobi-Kirche und das Langburkersdorfer Schloss können leuchten. Das Pfarrhaus nicht. Das kann lediglich rauchen. Jedenfalls die Mini-Ausgabe aus Holz, die es jetzt neu im Tourismus-Servicezentrum in der Neustadthalle zu kaufen gibt. Entworfen wurde das Räucherhaus wieder vom Kunsthandwerkerhof Ratags in Langenwolmsdorf.

„Es ist etwas plastischer als die anderen Miniaturen“, erklärt Astrid Räbisch, Leiterin des Servicezentrums. Die Räucherkerze braucht Platz, um zu dampfen. Astrid Räbisch gefallen vor allem die aufwendigen Details, die in der Pfarrhaus-Miniatur verarbeitet wurden. Sogar der Text der Neustädter Tafelrunde hat es mit auf den Nachbau geschafft. Lesen kann man ihn allerdings nicht – zu klein. Ebenfalls neu im Sortiment: ein Windlicht mit dem Wappen der Stadt und der Silhouette von Kirch- und Rathausturm.

Astrid Räbisch und Anett Wolf konnten in den letzten Jahren beobachten, für welche Produkte sich Touristen und Neustädter interessieren. Die Holz-Miniaturen seien bisher ausschließlich von Einheimischen gekauft worden, berichten sie. Vor allem als Weihnachtsgeschenk. Einige gäben beim Kauf gleich noch einen Tipp ab, welches Neustädter Gebäude sie gerne in Holz geschnitzt sehen würden. „Das hilft ungemein“, sagt Astrid Räbisch. Denn schon im Frühjahr muss der nächste Auftrag an Ratags gegeben werden, damit die Handwerker genug Zeit für das Design und die Herstellung haben.

