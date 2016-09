Dampfen und Hämmern Am Wochenende öffnen Kulturdenkmale in Roßwein und in Littdorf ihre Pforten.

Der Roßweiner Dampfmaschinenverein heizt am Tag des offenen Denkmals die Kessel an. © DA-Archiv/ André Braun

Die Kessel werden schon angeheizt. Denn an beiden Wochenendtagen erwarten die Dampfmaschinenfreunde, deren Verein es jetzt seit zehn Jahren gibt, Technikinteressierte in den Räumen der ehemaligen Tuchmacherinnung an der Stadtbadstraße 40 in Roßwein. Die Dampfmaschine wird in Betrieb sein und Besucher erfahren, weshalb diese Maschine ein einzigartiges Kulturdenkmal ist.

Außerdem gibt es Neues zur Lengenfelder Dampfmaschine zu berichten und Dampfmaschinenmodelle zu bestaunen. Mit Seiler, Messerschleifer und Muldenhauer stellen sich historische Gewerke vor. In verschiedenen Ausstellungen wird über die Tuchmacherinnung, Textilgewerke und den Studienstandort Roßwein informiert. Von 10 bis 17 Uhr sind die Gastgeber an beiden Wochenendtagen auf Besucher eingestellt.

Die Niederstriegiser Heimatfreunde öffnen am Sonntag zum Denkmalstag ab 10 Uhr ihr Museum in Littdorf, An der Schnauder. Das besteht aus dem 200 Jahre alten Wohnhaus des alten Schmiedes, der Schmiede selbst und Nebengelassen, in denen es viel zu entdecken gibt, darunter eine Armbrust, eine magische Laterne und einen Safe. „Ein Höhepunkt wird das Schauschmieden eines ,alten’ Meisters sein“, kündigt Vereinschef Andreas Klößer an. Wer daheim noch Gegenstände hat, die wieder mal ins Schmiedefeuer müssen, dürfe die gern mitbringen. (DA/sig)

