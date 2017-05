Dampf löst Fehlalarm aus Im Ebersbacher Kaufland meldet eine Warnanlage Feuer. Dann regnet es im Einkaufsmarkt.

Symbolfoto © SZ/Uwe Soeder

Ebersbach. Der Feueralarm am Dienstag früh im Kaufland in Ebersbach hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Die Stadtfeuerwehr Ebersbach-Neugersdorf war ausgerückt und hatte wenig zu tun. Wie Augenzeugen der SZ berichteten, sei wohl die hauseigene Sprinkleranlage durch den Alarm automatisch angeschaltet worden. Die Waren im Markt seien teilweise mit Planen abgedeckt, damit sie nicht nass werden, erzählten Kunden, die an dem Morgen einkaufen waren. Andrea Kübler von der Kaufland-Pressestelle bestätigt den Fehlalarm. „Wir haben herausgefunden, dass er durch eine Dampfentwicklung im Kassen-Vorbereich ausgelöst worden ist“, erklärt sie. Dort sei auch eine Metzgerei tätig, bei der wohl beim Kochen Dampf entwichen ist. Das habe den Alarm ausgelöst. Allerdings ist dabei keine Sprinkleranlage in Betrieb gegangen. „Das Kaufland in der Rumburger Straße hat so eine Anlage gar nicht“, betont Frau Kübler. Durch den Alarm sind die Oberlicht-Fenster des Marktes geöffnet worden. So konnte es hereinregnen. Durch den Fehlalarm ist kein Schaden entstanden, der Einkaufsmarkt war normal geöffnet, erläutert die Sprecherin. (SZ/gla)

