Dampf ablassen Nach einem zurückhaltenden Jahr plant die IG Dampflok nun wieder mehr Fahrten.

Heizer Sven Liebold (links) und Lokführer Martin Weidlich fuhren im Dezember 2015 einen besonderen Zug – den letzten Eilzug Dresden-Meißen-Grimma-Leipzig. Danach ist der Personenverkehr zwischen Meißen und Döbeln eingestellt worden. Die IG Dampflok bietet wieder Sonderzüge an, nur einer hält noch in Döbeln. © Dietmar Thomas (Archiv)

Regelmäßigen Personenverkehr gibt es auf der Strecke Meißen-Döbeln seit reichlich einem Jahr nicht mehr. Das hat nicht nur für die Zugreisenden – Berufspendler zum Beispiel – Umstellungen bedeutet. Betroffen waren und sind auch die rund 30 Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Dampflok Nossen. Sie haben die bestehenden Strukturen bis Ende 2015 genutzt, um Sonderfahrten für Eisenbahnbegeisterte jeden Alters anzubieten. Nun ist das mit dem neuen Betreiber der Strecke, der Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE), ebenso noch möglich. „Theoretisch könnten wir in alle Himmelsrichtungen wegfahren“, sagt Andreas Rost, erster Stellvertreter des IG-Chefs. Der Haken: Weil die Strecke nicht ans elektronische Stellwerk angeschlossen ist, müssten die Stellwerke unterwegs besetzt werden. „Das heißt, extra für unsere Sonderfahrten müssten nach Döbeln zwei Stellwerke in Roßwein, in Richtung Meißen sogar noch mehr besetzt werden. Das kostet Geld für Personal und vor allem Zeit: eine halbe bis eine Stunde in jede Richtung“, erklärt Andreas Rost.

Aus seiner Sicht sind den Kunden aber weder diese lange Wartezeiten vor den Einfahrsignalen noch Aufschläge auf den Kartenpreis zuzumuten. „Daher ist es für uns die beste Möglichkeit, wenn wir unsere Sonderfahrten über Freiberg planen. Die Stellwerke werden über Frankenberg bedient“, so der Vize-Vereinschef.

Der Verein habe im vergangenen Jahr entsprechende Erfahrungen gesammelt. „Das hat ganz gut geklappt. Für 2017 planen wie nach einem zurückhaltenden Vorjahr wieder ein paar mehr Fahrten“, sagt Rost. Besonders gut angenommen würden für gewöhnlich die Fahrten im Advent. 2016 führte die nach Erlau, wo der Bahnhof umgekrempelt und neu genutzt wird.

Konzentrieren wird sich das Engagement der Mitglieder, Rost zufolge, überwiegend Hobbyeisenbahner, auf das große Eisenbahnfest. Das wird Mitte Mai auf dem Vereinsgelände, dem Bahnbetriebswerk (BW) in Nossen, gefeiert. „Dort haben wir vor 25 Jahren noch unter DB-Regie mit der Museumsarbeit angefangen, und eine kleine Dampflok 52 8047-4 gekauft“, so der stellvertretende Vorsitzende. Inzwischen sind der Verein sowie die NRE Eigentümer sämtlicher Immobilien wie Ringlokschuppen, Sozial- und Bahnhofsgebäude sowie Anlagen an dieser Stelle. Solange die in Ordnung sind, kommt zumindest der Verein um die Runden. „Wir haben viele Unterstützter“, sagt Andreas Rost. „Anders könnten wir die Arbeit und Aufgaben nicht bewältigen.“

Auch mit einigen Mieteinnahmen kann der Verein kalkulieren. Im Lokschuppen zum Beispiel betreibt die Privatbahn Wedler Franz Logistik (WFL) ihren Wartungsstützpunkt. Von ihr wiederum mietet sich der Verein einige der Dampflokomotiven für Sonderzüge. Selbst eine solche Lok zu betreiben und zu unterhalten, stößt an die Grenzen der IG. Schon seit Jahren sammeln die Mitglieder Spenden für die Hauptuntersuchung ihrer Dampflok. Dafür muss ein sechsstelliger Betrag eingeplant werden. „Den können wir nicht allein schultern“, gibt Rost zu. Ein wenig mulmig wird ihm auch, wenn er daran denkt, dass in absehbarer Zeit Investitionen in Gleise und Gebäude nötig sind. Er denkt, dass demnächst konzeptionelle Arbeit ansteht, wie das Geschaffene erhalten werden kann. Am wichtigsten sei für die IG, dass NRE die Strecke Meißen-Nossen-Döbeln weiter nutzen, den Betrieb absichern kann. Denn eine Stilllegung der Strecke würde nicht nur das Aus für die Eisenbahn am früheren Knotenpunkt Nossen bedeuten, sondern wahrscheinlich auch das Ende des Vereins.

