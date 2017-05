Dammreparatur kann starten Sobald der Haushalt der Stadt genehmigt ist, darf eine Firma gesucht werden. Damit endet ein jahrelanges Hin und Her.

Anlässlich des Kommunaltages hat sich Landrat Matthias Damm (rechts) das Rückhaltebecken in Otzdorf angeschaut. Anhand eines Planes erläuterten ihm Roßweins Bürgermeister Veit Linder (von links), Bauamtsleiterin Petra Steurer und Ortsvorsteher Heinz Martin das Bauvorhaben. © André Braun

Der Wortwitz liegt für den Niederstriegiser Ortsvorsteher Heinz Martin einfach auf der Hand: „Ich freue mich, Landrat Damm auf dem Damm begrüßen zu dürfen.“ Matthias Damm (CDU) hat sich am Dienstag die geplante Hochwasserschutzmaßnahme in Otzdorf angesehen. Am 8. Januar 2011 war das Bauwerk gebrochen. „Seitdem sind wir dran, dass der Damm repariert wird“, sagte Martin. Eine rund 50 000 Euro teure Kosten-Nutzen-Analyse war beauftragt worden. Nun gibt es gute Nachrichten zu verkünden. „Sie ist positiv ausgefallen. Das freut mich. Denn die Angst der Anwohner, die bei jedem Starkregen wiederkehrt, kann man nicht messen“, meint Heinz Martin. Petra Steurer, Bauamtsleiterin der Stadt Roßwein, sagte: „Im Idealfall kann die Reparatur in diesem Jahr beginnen.“ Die wird teuer. Rund 600 000 Euro werde sie kosten. 375 000 Euro Eigenmittel müsse die Stadt Roßwein insgesamt beisteuern. „Sobald unser Haushalt genehmigt ist, werden wir den Fördermittelantrag stellen. Die Kosten sind je zur Hälfte für dieses und kommendes Jahr eingeplant“, so Petra Steurer. Sie hofft, dass der Bescheid zügig eintrifft, damit die Stadt die Ausschreibungsunterlagen veröffentlichen und anschließend eine Baufirma beauftragen kann. Sie und Heinz Martin sind optimistisch, dass zumindest dieser Stand in diesem Jahr erreicht werden kann. „Spundwände kann man prinzipiell auch in den Wintermonaten setzen“, meint Bauamtsleiterin Petra Steurer.

Landrat Damm zeigte sich beeindruckt von dem Einzugsgebiet des Wassers. „Es ist ein Trogtal mit einer Fläche von rund acht Quadratkilometern“, erläuterte Heinz Martin. Das Fassungsvermögen betrage rund 78 000 Kubikmeter Wasser. Martin kennt die technischen Daten aus dem Effeff. Er war noch Bürgermeister, als die Rückhaltung im Wert von 400 000 Euro entstand – und 2011 wieder zerstört worden ist.

Der Damm in Otzdorf war am 8. Januar gebrochen. Binnen weniger Minuten standen mehrere Häuser unter Wasser. Sechs Laster kippten insgesamt 70 Ladungen mit jeweils 20 Tonnen Bruchsteinen in den Dammriss. Seitdem ist die Ertüchtigung des Bauwerks im Gespräch und in der Planung. Es stand die zentrale Frage im Raum: Wer hat Schuld am Dammbruch? Sie ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt, so Heinz Martin. Auslöser war der schnelle Wetterumschwung von Frost und Schnee auf zweistellige Plusgrade Anfang Dezember 2010. „Der Eulitzbach stieg schnell an. Das führte zu einer stetigen Füllung des Rückhaltebeckens“, erinnert sich der Ortsvorsteher. Am Morgen des für die Anwohner dramatischen Ereignisses sei austretendes Wasser festgestellt worden. „Es wurde angenommen, dass es die Drainagen sind, die ausschütten“, so Martin. Allerdings befanden sich Sedimente im Wasser – ein Indiz dafür, dass die Lage ernst ist. „Wir hatten den Planer und die Baufirma bereits informiert. Der Wasseraustritt verstärkte sich enorm. Wir hatten weitere Kräfte und Technik angefordert und die Polizei und die Leitstelle informiert, dass in Otzdorf mit einem Dammbruch zu rechnen ist“, erzählte er. Um 13.14 Uhr konnte das Bauwerk dem Druck des Wassers nicht mehr standhalten.

Hat die Baufirma gepfuscht? „Es war nach Abschluss vieler Untersuchungen keine eindeutige Beweislast für eine Gewährleistungspflicht gegeben“, so Heinz Martin. Im Endeffekt seien diese Diskussionen mühselig. „Wichtig ist, dass es jetzt endlich bald losgeht.“ Er hätte nichts dagegen, den Landrat nach der Fertigstellung wieder auf dem Damm begrüßen zu dürfen. „Aber eine offizielle Einweihung machen wir nicht. Die gab es beim letzten Mal und dann ist der Damm gebrochen.“

