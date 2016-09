Dammreparatur hat Priorität Ständig wird der Ortsvorsteher wegen des kaputten Damms angesprochen. Er kann nur sagen: Es wird noch analysiert.

Schon kurz nach dem Dammbruch im Januar 2011 haben die Reparaturen begonnen. Nächstes Jahr, so hoffen die Ortschaftsräte von Niederstriegis, soll der Damm in Otzdorf endlich fachgerecht erneuert werden. © Archiv/Dietmar Thomas

Bis Jahresende soll sie fertig sein: die Kosten-Nutzen-Analyse für die Reparatur des 2011 gebrochenen Dammes in Otzdorf. Dafür laufen derzeit noch Vermessungen. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, kann sich der Niederstriegiser Ortsvorsteher Heinz Martin als Vertreter der Stadt Roßwein auf die Socken machen und einen Förderantrag für den Wiederaufbau abgeben. Die Baugenehmigung dafür liegt bereits vor. Allerdings will Roßwein versuchen, finanzielle Unterstützung beim Land zu erreichen. Denn nach der Schulsanierung, für die ein Kredit aufgenommen werden musste, sieht’s mau aus in der Stadtkasse und auch mit den Rücklagen.

„Fest steht für mich, dass der Damm repariert werden muss“, sagte Ortsvorsteher Heinz Martin zur Ortschaftsratssitzung in diesem Monat. Immer wieder werde er von Bürgern angesprochen, wann sich am Damm nun etwas tut. Auch die Rudelsdorfer würden die Vorbereitungen aufmerksam verfolgen. Bis dorthin und sogar weiter bis Gebersbach und darüber hinaus sei spürbar, dass das Wasser in Otzdorf nicht mehr zurückgehalten wird. „So weit hat sich die Rückhaltung bei uns ausgewirkt“, so Martin.

Für die Ertüchtigung gibt es von einem Planungsbüro ausgearbeitete Lösungsvorschläge. Der Schutz soll künftig noch höher sein als vor dem Dammbruch. Die Ursache dafür wird wohl immer unklar bleiben, obwohl dafür Gutachter und Anwälte bemüht worden sind. „Ein alleiniger Fehler, der zum Bruch geführt hat, ist niemandem nachzuweisen“, so Martin. Er nimmt an, dass die Staumauer von Grundwasser unterspült worden ist. Der Ortschef selbst hat über Wochen und Monate den Grundwasserspiegel rund um das Bauwerk gemessen und dabei größere Schwankungen festgestellt. Die Messergebnisse wurden dem Planungsbüro zur Verfügung gestellt. Martin ist sicher, dass die Experten dies alles bei der Neuplanung berücksichtigt haben.

Die Dammreparatur soll in etwa so viel kosten wie der erste Bau: rund 500 000 Euro.

zur Startseite