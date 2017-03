Dammbau ab Herbst? Der Flutschutz in Otzdorf fehlt weiterhin. Doch wie es scheint, kommt Bewegung in die Sache.

Die Idylle bei schönem Wetter trügt: Der Damm in Otzdorf ist nicht intakt. Seit Jahren wird eine Ertüchtigung geplant. © Archiv/André Braun

Zum wiederholten Mal ist Heinz Martin, Ortsvorsteher von Niederstriegis, auf den noch immer nicht fertiggestellten Hochwasserschutzdamm in Otzdorf angesprochen worden. Er konnte sagen: „Es hat eine Prüfung des Kosten-Nutzen-Angebots gegeben. Die ist zu unseren Gunsten ausgefallen. Die Landesdirektion hatte keine weiteren Fragen.“ Zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein großer Schritt in Richtung Baubeginn getan werden kann: Die Landesdirektion muss den Bescheid bewilligen und die Stadt Roßwein einen bestätigten Haushalt haben. Heinz Martin nannte eine Zeitschiene, die, wie er zugab, ein Wunsch von ihm ist: „Steht der Haushalt, können wir den Antrag abschicken. Dann muss eine gewisse Bearbeitungszeit eingerechnet werden. Danach können die Ausschreibungen in die Wege geleitet werden. Wenn es gut läuft, kann im Herbst begonnen werden“. Wie viel Geld dafür erforderlich ist, könne er nicht sagen, so Martin.

Der Damm in Otzdorf war am 9. Januar 2011 gebrochen. Binnen weniger Minuten standen mehrere Häuser unter Wasser. Sechs Laster kippten insgesamt 70 Ladungen mit jeweils 20 Tonnen Bruchsteinen in den Dammriss. Seitdem ist die Ertüchtigung des Bauwerks im Gespräch und in der Planung. (DA/sol mit rt)

