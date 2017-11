Damm wird endlich repariert Die Stadträte wollen in der nächsten Woche den Auftrag für die Reparatur vergeben.

Nach langen Vorbereitungen und dem Klären der Finanzierung steht der Ertüchtigung des Hochwasserschutzdammes in Otzdorf nun nichts mehr im Wege. Am Donnerstag, 9. November, werden die Stadträte den Auftrag für die Reparatur vergeben. Der Damm war Anfang 2012 gebrochen. Seitdem geht es darum, wie er wieder instand gesetzt werden kann.

Weitere Themen der um 18 Uhr beginnenden Tagung sind die neuen Gebühren in den Bädern und die geänderten Ausleihmodalitäten in der Stadtbibliothek. Es geht um die überörtliche Prüfung von Roßwein und Niederstriegis sowie um einen Grundstückskauf in Otzdorf. Einwohner können zu Beginn Fragen stellen, die Räte selbst am Ende der Beratung. Weiterhin soll eingangs der Stadtrundgang ausgewertet werden. Zu dem lädt der Behindertenbeirat ein, um die neu ausgebaute Döbelner Straße in Hinblick auf Barrierefreiheit zu testen. Auch dazu sind Bürger eingeladen. (DA/sig)

