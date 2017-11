Damm wird ab Januar gebaut Seit fünf Jahren warten die Otzdorfer auf die Reparatur. Doch erst nach der zweiten Ausschreibung tut sich etwas.

Seit Jahren wird die Ertüchtigung des Damms in Otzdorf geplant. Nun sind alle Hürden genommen. Im Januar kann der Bau starten. © Archiv/André Braun

Der Anfang 2012 gebrochene Hochwasserschutzdamm in Otzdorf wird im Jahr 2018 repariert. Das hat der Roßweiner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. „Der Damm hat uns in den vergangenen Jahren stark beschäftigt“, sagte Petra Steurer, Bauamtsleiterin der Stadt Roßwein. Sei es bei der Planung oder bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel. Im Frühjahr seien eine Ausschreibung herausgegeben und parallel dazu die Fördermittel beantragt worden. Die Ergebnisse dieser ersten Ausschreibung lagen jedoch mit dem günstigsten Angebot 48 Prozent über der Kostenschätzung. „Somit war die Finanzierung nicht gesichert, wir haben die Ausschreibung deshalb aufgehoben“, sagte Petra Steurer. Nach eingehender Beratung wurde festgelegt, eine neue Ausschreibung zu starten. Der ursprüngliche Plan war, im Herbst dieses Jahres mit dem Bau zu beginnen und das Projekt im nächsten Jahr abzuschließen. Die stark beanspruchten Kapazitäten der Baufirmen haben sich allerdings auch auf die Preise niedergeschlagen.

In der neuen Ausschreibung vom September wurde die Bauzeit deshalb von Januar bis November 2018 angesetzt. Daraufhin gingen günstigere Angebote ein. Das bestätigte Michael Liebal vom Ingenieurbüro Tief- und Wasserbau (IBTW) GmbH Dresden. „Die zweite Ausschreibung hat sich gelohnt, die Angebote sind um 150 000 Euro günstiger als bei der ersten“, so Liebal.

Der Auftrag geht an die Firma Bau Com Bautzen GmbH, die mit 598 702 Euro das günstigste Angebot abgegeben hat. Die Ausschreibungsunterlagen waren von 14 Firmen abgefordert worden, sieben hatten ein Angebot abgegeben. Die Stadt Roßwein hat Eigenmittel in Höhe von knapp 339 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Das Land Sachsen fördert die Reparatur mit reichlich 310 000 Euro.

Das Ingenieurbüro habe bei der Firma BauCom das Angebot hinterfragt, zum Beispiel betreffs des Materials, welches eingesetzt werden soll. „Der Anbieter besitzt die Leistungsfähigkeit, das Vorhaben umzusetzen“, versicherte Liebal. Das Ingenieurbüro habe schon einige Male mit der Firma zusammengearbeitet. Es sei bautechnisch möglich, im Januar zu beginnen. „Es sind teilweise Grundbauarbeiten auszuführen, die man auch im Winter erledigen kann“, so Liebal. Die Firma müsse den veranschlagten Zeitraum von Januar bis November nicht ausschöpfen.

