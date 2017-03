Damit weiter schnell Hilfe kommt Der Kreisfeuerwehrverband vertritt mehr als 5 000 aktive Feuerwehrleute im Landkreis. Da klingt viel, genügt aber nicht.

Niklas, Lenny, Connor, Vanessa, Rudi haben über die Bambiniwehr in Etzdorf Kontakt zur Feuerwehr bekommen. © Dietmar Thomas/Archiv

In der Mensa der Hochschule Mittweida haben am Sonnabend keine Studierenden an den Tischen gesessen, sondern Feuerwehrleute in Uniform. Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes zog vor den Delegierten der Mitgliederwehren Bilanz über die Arbeit im Jahr 2017. Die Abgeordneten mussten auch eine finanzielle Entscheidung treffen, die sich allerdings erst ab nächstem Jahr auswirkt. Dann ist für jeden Feuerwehrangehörigen von den Trägern der Wehren – meist den Kommunen – 1 Euro Beitrag an den Kreisverband abzuführen. Der finanziert mit den Umlagen unter anderem Ehrungen und die Feuerwehrfachzeitschrift, die den Wehrleitern zur Verfügung gestellt wird. Überdies muss auch der Verband Geld abführen – an den sächsischen und den deutschen Feuerwehrverband.

Ums Geld ging es auch bei einem großen Problem, das der Kreisverband mit Unterstützung der sächsischen Bundestagsabgeordneten Simone Ratz (SPD) und Veronika Bellmann (CDU) im vergangenen Dezember zu einer guten Lösung bringen konnte. Umgesetzt werden sollte die EU-Führerscheinverordnung, wie Mittelsachsens Verbandsvorsitzender Ehrenfried Keller erklärte. Nach dieser Verordnung hätten sämtliche, rund 1 700 Maschinisten bei den Feuerwehren im Landkreis noch einen Busführerschein ablegen müssen. Der ist für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen und mit mehr als drei Plätzen nötig. Das trifft auf eine Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen zu. So ein Führerschein hätte mindestens 3 000 Euro gekostet. Die Kosten wären wahrscheinlich bei den Kommunen hängengeblieben. Denn was hätten ihren Maschinisten genützt, die die Fahrzeuge nicht lenken dürfen? Schon so kann es passieren, das eine Wehr nicht ausrücken kann, weil der Maschinist fehlt.

Das Problem ist nun vom Tisch. „Es gibt eine Ausnahmeregelung für alle Hilfsorganisationen“, so Ehrenfried Keller. DKR, Johanniter und Technisches Hilfswerk hätte die Pflicht zur Umsetzung der EU-Vorgaben genauso betroffen.

Als Hauptaufgabe für 2017 sieht der Kreisverbandschef, mehr Personal fürs Ehrenamt zu werben. Die demografische Entwicklung setzt den Wehren zu. Daher ist Keller froh über 97 Jugendfeuerwehren mit fast 1400 Mitgliedern sowie 16 Kinderwehren mit 194 Mädchen und Jungen. Eine davon gibt es in Roßweins Nachbargemeinde Striegistal: die Bambiniwehr Etzdorf. Auf diese Art Nachwuchsschmiede will und kann kaum eine Wehr verzichten.

