Damit Wanderer sich zurechtfinden Die Wegetafeln in Altendorf wurden erneuert. So ist der Ort für Ausflugsgäste gut gerüstet.

Ortsvorsteher Jürgen Rämisch zeigt die neue Wandertafel in Altendorf. Die alte Tafel war kaputt und wurde restauriert. © Steffen Unger

Ordentlich und sauber soll es in Altendorf aussehen, wenn die Urlauber kommen. Da hat Jürgen Rämisch noch in seiner Zeit als Bürgermeister von Kirnitzschtal viel Wert darauf gelegt. Und heute als Ortsvorsteher von Altendorf tut er es wieder.

Deshalb blieb ihm auch nicht verborgen, dass die beiden Wanderwegetafeln nicht mehr im allerbesten Zustand waren. Sie brauchten dringend eine Frischekur. Im Ortschaftsrat wurde dann darüber diskutiert und entschieden, dass die Tafeln diese Kur auch bekommen sollen. Die Firma Detecto hat die Neugestaltung übernommen. Gunnar Kirpal und Helfried Barthel haben die neuen Tafeln schließlich aufgestellt. Damit ist der Ort jetzt auf die Wanderer vorbereitet. Auch für den Ortschaftsrat war das wichtig, da Altendorf wegen der Straßenbauarbeiten in Bad Schandau zurzeit in der Sackgasse steckt.

Und wo die Altendorfer schon mal dabei waren, haben sie die Informationen für Urlauber gleich noch durch weitere ergänzt: Neben den beiden Wanderwegetafeln gibt es jetzt eine weitere mit geschichtlichen Texten zum Ort. Eine solche Tafel wurde ebenso an der Buttermilchmühle errichtet. Das Gebäude selbst gibt es nicht mehr, nur einen Rastplatz. Die Tafel soll nun an die einstige Mühle erinnern. Die geschichtlichen Texte hat die Altendorfer Historikerin Irmtraud Hille verfasst. Die Buttermilchmühle wurde 1844/45 als Mahl- und Schneidemühle errichtet. Der Name der Mühle leitete sich vom „Buttermilchfleckchen“, dem Wiesenstück, auf dem sie errichtet wurde, ab. Im Zuge des Baus der Sebnitztalbahn begann in der Buttermilchmühle der Ausschank von Getränken für die Bauarbeiter der Bahnstrecke. Ab 1877 wurde der Getränkeausschank um eine Brotbäckerei erweitert. Die Mühle entwickelte sich rasch zu einer beliebten Einkehrstätte. 1960 wurde sie zu einem Betriebsferienheim umgestaltet.

1985 brannte die Buttermilchmühle nach einem Blitzschlag nieder und wurde nie wieder aufgebaut. 1992 hat man sie komplett abgerissen.

