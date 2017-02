Damit sich die Kinder mehr bewegen Die Kita-Olympiade des KSB ist gestartet. Die ersten Finalisten stehen fest. Und das Finale steigt am 26. April in Kamenz.

Die Kita-Olympiade bewegt die Mädchen und Jungen nicht nur körperlich, sondern auch emotional, wie man sieht. Der Jubel der Sieger kennt keine Grenzen. © KSB

Mit einem furiosen Auftakt begann jetzt die diesjährigen Kita-Olympiade des Kreissportbundes. Am ersten Vorrundenort in Großröhrsdorf wurden die Mädchen und Jungen von Bürgermeisterin Kerstin Ternes begrüßt. Die 17 Mannschaften hatten zehn abwechslungsreiche und herausfordernde Übungen zu absolvieren. Dabei standen neben dem Abfordern von Geschicklichkeit und Teamgeist, natürlich auch der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Und in Bischofswerda, dem zweiten Vorrundenort, gjngen 15 Mannschaften aus den umliegenden Kitas in den Wettbewerb. Besonders Spaß macht den kleinen Olympioniken das neue Sportmemory. Hier müssen Sportartenbilder in Verbindung mit Laufen schnellstmöglich übereinandergelegt werden. Die spannenden Wettkämpfe wurden traditionell mit der großen Abschlussstaffel beendet.

Unter großen und fairen Applaus wurde jede Mannschaft mit einer Medaille und Urkunde ausgezeichnet. Für die drei erstplatzierten der beiden Vorrunden wartet zusätzlich noch die Einladung zum Finale am 26. April 2017 nach Kamenz. Es sind das Team 1 der Kita Liegau-Augustusbad, die Kita „Wichtelburg“ aus Pulsnitz, das Team 1 des Agnesheimes aus Großröhrsdorf, das Kinderhaus Zwergenland aus Putzkau, die Buddelflink aus Großdrebenitz sowie Kunterbunt Bischofswerda. Weiter geht die Sparkassen Kreis-Kita-Olympiade am kommenden Dienstag, dem 28. Februar, in Kamenz.

Auch in diesem Jahr folgen wieder mehr als 100 Kindertageseinrichtungen mit insgesamt etwa 1300 teilnehmenden Mädchen und Jungen dem Aufruf des Kreissportbund Bautzen. KSB-Geschäftsführer Lars Bauer: „Es geht um mehr Gesundheit in den Einrichtungen – im Sinne von sportlicher Bewegung und ausgewogener Ernährung für die Kinder.“ So gehe zum Beispiel die Sport- und Bewegungskita „Sausewind“ aus Hoyerswerda mit gutem Beispiel voran und habe sich den Leitsatz „Fit für die Kita Olympiade“ gleich ganz groß auf die Fahne geschrieben und ein eigenes „Olympia-Projekt“ gestartet. Die Initiative geht von Erzieher John Paulusch aus. Die Kinder kamen sogar schon in den Genuss von selbst gebackenen Olympischen Ringen aus Mürbeteig oder selbst kreierten leckeren Dips.

Und in Kamenz ist die Kita „Anne Frank“ dem Beispiel der Sport- und Bewegungskitas „Sausewind“ und „Wirbelwind“ aus Hoyerswerda gefolgt, wo jede Erzieherin, jeder Erzieher gleichzeitig auch als Übungsleiter(in) ausgebildet ist. Ob mit Gesundheits-Projekten, Ausbildungsprogrammen zum Thema Bewegung oder der Teilnahme an der „Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade“ – viele Kitas im Kreis seien aktiv und trügen damit zur gesunden Entwicklung ihrer Kinder bei, so Bauer. Titelverteidiger ist die Kita „Benjamin Blümchen“ aus Bautzen. Die Mädchen und Jungen werden durch den MSV Bautzen 04 betreut. Ines Delling als Trainerin des Vereins sichert hier regelmäßige Bewegungsstunden mit den Kindern ab und trägt damit einen wesentlichen Teil dazu bei, die kleinen Olympioniken auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. (SZ)

Weitere Vorrunden finden am 28. Februar in der Sporthalle am Bildungszentrum Kamenz, am 7. März in der Mehrzweckhalle Wittichenau, am 10. März in der VBH-Arena Hoyerswerda, am 14. März in der Bautzener Schützenplatzhalle, am 16. März in der Radiborer Sporthalle Slavia und am 23. März in der Oberlandsporthalle Sohland statt.

zur Startseite