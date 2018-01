Damit Roßwein schöner wird Nach längerer Pause gibt es wieder einen Zukunftsworkshop. Dafür werden Menschen gebraucht, die zupacken wollen.

Der Hartenberg in Roßwein ist, wenn nicht gerade mit umgestürzten Bäumen durchzogen, immer ein beliebtes Wanderziel – auch bei Yvonne Lorenz, Jürgen und Uta Beyer sowie Axel Lorenz (von links). Der Wetterpilz dort könnte schon um die 100 Jahre alt und auf Initiative eines Vereins entstanden sein. Ein Verschönerungsverein ist Thema des nächsten Zukunftsforums. © Dietmar Thomas

Roßwein. Nach viereinhalb Jahren ist es etwas ruhiger um die Männer und Frauen geworden, die im Herbst 2013 das erste Mal im Rathaus zusammengesessen und an einem Zukunftsworkshop teilgenommen haben. Viele dieser Ehrenamtlichen sind zwar am Ball geblieben. Trotzdem ist die Runde kleiner geworden. Den zunächst monatlichen Treffen folgten mehrere im Abstand von zwei Monaten. Im vergangenen Jahr gab es nur unregelmäßig Zusammenkünfte, die ersten auch hinter verschlossenen Türen. Nun lädt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) wieder alle Interessierten zum Zukunftsforum ein. Dazu erwartet er „alte“ und neue Mitstreiter am Mittwoch, 7. Februar, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.

Der Rathauschef möchte, dass die Initiative nicht einschläft und sich möglichst noch ein selbstständig agierender Verein aus bisherigen und weiteren Akteuren gründet: ein Verschönerungsverein. Den könnte die Stadt gut gebrauchen, findet der Bürgermeister, ohne das Licht seiner Mitarbeiter und Ehrenamtlicher unter den Scheffel zu stellen, die schon einiges für Ordnung und Sauberkeit tun. Trotzdem schaut Lindner ein wenig neidisch zum Beispiel nach Waldheim. Dort arbeitet ein rühriger Verschönerungsverein. Dessen Mitglieder pflanzen Bäume, halten Wege in Schuss, pflegen Bänke und eine Art Partenschaft mit den Oberschülern, mit denen sie häufiger gemeinsame Aktionen starten.

Einen solchen Einsatz wünscht sich Lindner auch für Roßwein. „Früher muss es auch schon einmal einen Verschönerungsverein gegeben haben.“ Er vermutet, dass der Wanderpilz auf dem Hartenberg auf dessen Initiative zurückzuführen ist. Seit Jahrzehnten ist diese überdachte Sitzgelegenheit Treff von Pärchen und Wanderern. Dass dieser und auch das Waldgebiet selbst den Roßweinern am Herzen liegen, haben die ersten Hartenbergputzen bewiesen. Nachdem eine Verwilderung des einstigen Ausflugsgebietes am Rande der Stadt drohte, hatte der Bürgermeister zu Arbeiteinsätzen aufgerufen. Nach anfänglich guter Resonanz kamen dann immer weniger zupackende Leute zur Putzaktion. Dabei gibt es nicht nur auf dem Hartenberg, sondern auch andernorts Handlungsbedarf.

Neben diesem Thema möchte der Bürgermeister am 7. Februar noch weitere ansprechen: die innerörtliche Beschilderung sowie einen Werbespruch für die Stadt. Dafür sind Ideen wie Hinweise gefragt.

Auch mit anderen Fragen könnte sich das Forum in Zukunft wieder beschäftigen. Am Anfang hatten die Mitglieder die Hoffnung, zur Belebung der Innenstadt beitragen zu können. Bei einer Art Inventurrundgang sammelten sie Informationen zu Immobilien, deren Zustand und Eigentümern. Ziel war, die leerstehenden Objekte an junge Familien zu vermitteln, die möglichst noch zu fördern, damit das Zentrum nicht ausstirbt. Nach ausbleibendem Erfolg haben sich die Ehrenamtlichen anderen Themen wie dem öffentlichen Nahverkehr zugewandt. Umgesetzt wurde beispielsweise die Idee, Zugezogene mit einem Empfang in Roßwein zu begrüßen.

