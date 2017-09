Damit Pflege kein Pflegefall wird Fachkräftemangel und schlechtes Image: Beim Familienunternehmen Kunze wird gegengesteuert.

Praxisanleiterin Carina Kaiser vom Familienunternehmen Kunze (rechts) geht mit Marina Wietasch, einer Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, am Nieskyer Standort an der Schulstraße die Vergabe von Medikamenten durch. © andré schulze

Marina Wietasch macht die Ausbildung sehr viel Spaß. „Zuvor war ich schon Pflegekraft. Jetzt möchte ich mich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen“, erzählt die 35-Jährige, die im zweiten Lehrjahr ist. Am Nieskyer Standort des Familienunternehmens Kunze an der Schulstraße wird sie an diesem Mittwoch von Carina Kaiser betreut. Die ist seit 1998 examinierte Krankenschwester und beim Familienunternehmen Kunze Praxisanleiterin. „Es ist ein wahnsinnig schöner und vielfältiger Beruf. Wir haben viele Umschüler, auch im Alter zwischen 16 und 40 Jahren“, sagt Carina Kaiser.

Die beiden Frauen sind zwei von zurzeit 422 Mitarbeitern in dem Weißwasseraner Unternehmen. Das hat Pflegeeinrichtungen und -angebote verschiedener Art und Intensität an Standorten in Weißwasser, Boxberg, Rietschen, Niesky und Cottbus, betreibt auch die Turmvilla in Bad Muskau und regelt seine Immobilien- und Verwaltungsgeschäfte. Seit Jahren wächst das Unternehmen weiter, baut zurzeit neu in Rietschen, plant den Ausbau am Standort Görlitz, hat Anfragen aus dem Oberland, wo der Betreiber eines Quartiers mit Tagespflege, betreutem Wohnen, Tagescafé und einem Pflegedienst gesucht wird. Dreh- und Angelpunkt dabei sind ausgebildete, motivierte Mitarbeiter. Permanent werden beim Familienunternehmen Stellen ausgeschrieben. Trotzdem sagt Geschäftsführer Daniel Kunze: „Wir sind momentan sehr zufrieden, dass wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, bekommen.“

Er weiß natürlich um die Probleme, die in der Gesellschaft mit der Pflege in einem Atemzug genannt werden: schlechte Bezahlung, familienunfreundliche Arbeitszeiten, zu wenig Anerkennung für einen schweren Job. „Es ist ganz wichtig, ein positives Berufsbild zu erzeugen“, sagt deshalb Daniel Kunze. Da Worte allein nicht reichen und ein Umdenken durch Gesellschaft und Politik Zeit dauert, sorgt er in seinem Familienunternehmen für Tatsachen, beispielsweise beim Gehalt. Einstiegsgehälter liegen bei 2 166 Euro brutto, für Mitarbeiter in der Intensivpflege auch bei 2 400 Euro. Selbst ungelernte Kräfte verdienen mehr als den Mindestlohn, so Daniel Kunze. Gesellschaftliche Achtung definiere sich in Deutschland auch über das Gehalt, und er sei froh, so Kunze, dass Politiker diesen Faden jetzt aufgenommen haben.

Das Familienunternehmen wirbt nicht nur über die bekannten Kanäle um Verstärkung, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Aktion um neue Mitarbeiter. 500 Euro „Finderlohn“ werden gezahlt, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt und bleibt, und die Kontaktaufnahme von einem Kunze-Mitarbeiter angebahnt wurde. Auch im Nachbarland Polen sucht das Familienunternehmen nach Fachkräften. Voraussetzung sei aber neben einer Pflegeausbildung auch der Nachweis von Sprachkenntnissen. Trotzdem gehe es auch nach der Einstellung nicht ohne Deutschkurse. „Wir arbeiten an einem Schulungsprogramm, das als virtuelles Klassenzimmer funktioniert“, sagt Daniel Kunze.

Ganz persönlich am Tisch treffen sich seit Jahresbeginn regelmäßig Vertreter privater und öffentlicher Einrichtungen der Pflege und auch des Landkreises in einer Initiative für die Pflege in der Region Weißwasser. Grundsätzlich alle wurden angeschrieben und eingeladen. Denn auch dort geht es unter anderem um den Fachkräftemangel. Konkurrenzdenken sei fehl am Platze und gegenseitig Mitarbeiter abwerben auch. Er freue sich über jeden, der sich für eine Tätigkeit in der Pflegebranche entscheidet und diesen Beruf ergreift. „Jeder, der kommt, stützt das Gesamtsystem“, so Geschäftsführer Kunze. Sein Ziel, dass Weißwasser zu einem Hotspot für Pflege wird, hat er im Blick, doch das geht nur mit Partnern. Beim Familienunternehmen Kunze werde auch daran gearbeitet, eine Fort- und Weiterbildungsakademie zu gründen. Zertifizierte Kurse beispielsweise zur Beatmungspflege sollen angeboten werden.

Mit am Tisch der Initiative sitzt auch Jeannett Spretz, Chefin der Altenpflege Lausitz, mit Angeboten in Weißwasser und Rietschen mit derzeit 90 Mitarbeitern. In einem Imagefilm stellen sie nicht nur die Angebote der Altenpflege Lausitz vor. Sie vermitteln auch, dass der anspruchsvolle Pflegeberuf Spaß macht. „Grundsätzlich suchen wir Mitarbeiter, die zu uns passen“, sagt Jeannett Spretz. Sie sollen in festen Teams arbeiten, in denen sich alle wohlfühlen, nennt sie den Anspruch.

