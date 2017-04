Damit Monplaisir wieder gefällt Mit Harke, Rechen, Schaufel und viel Elan rücken Freiwillige in Niesky an zum Frühjahrsputz. Der Park soll wieder strahlen.

Karin Stoldt (rechts) und viele andere Helfer legen im Park Monplaisir einen Weg frei. Über 50 Freiwillige sind am Sonnabend zum Großputz dabei. © Bernhard Donke

Am Sonnabendvormittag war es vorbei mit der Ruhe im Monplaisir. Um dem stark verwilderten Park wieder Leben einzuhauchen, hat eine Initiative um die Stadträte Gabriele Beinlich und Lothar Halke die Nieskyer zu einem Arbeitseinsatz zum Großputz aufgerufen. Über 50 große und kleine Nieskyer sowie auswärtige Helfer folgen diesem Aufruf, um mit anzupacken. „Ich bin überrascht, wie viele Bürger sich heute hier beteiligen wollen“, sagt Lothar Halke angesichts der vielen Freiwilligen.

Für den Nieskyer Armin Menzel, der sich an der Freilegung einer sogenannten Stubenburg beteiligt, ist es höchste Zeit, dass hier etwas passiert: „Ich bin dafür, dass der heutige Arbeitseinsatz keine Eintagsfliege bleibt.“ Lothar Halke versichert, dass er sich im Herbst wiederholen soll.

Die Anlage haben einst die Schüler des Nieskyer Pädagogiums von 1760 bis 1823 gestaltet. Nicht umsonst gaben sie ihm den französischen Namen Monplaisir, was auf Deutsch mein Vergnügen heißt. In den Stubenburgen im Park trafen sich die jeweiligen Stubenkameraden des Internats in ihrer Freizeit.

