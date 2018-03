Damit Kinder auf Madagaskar lernen können Pirnas Soroptimisten ermöglichen Steppkes in dem Inselstaat den Schulbesuch. Und das schon seit zehn Jahren.

Die Chefin der Soroptimisten Pirna, Andrea Molière, überreichte den Scheck an Jan-Bodo Lessmann, der auf Madagaskar lebt. © Norbert Millauer

Pirna. Die Weihnachtskarten-Aktion des Pirnaer Soroptimist Club in der vergangenen Adventszeit macht viele Menschen glücklich. Jene, die eine schöne Weihnachtskarte an ihre Lieben schicken und gleichzeitig mit einer kleinen Spende etwas Gutes tun konnten. Und jene, die beim damit verbundenen Gewinnspiel einen Preis absahnten. Und nun auch Kinder auf Madagaskar.

Denn ein Teil der eingenommenen Spenden, genau 1 474,69 Euro, wird Grundschülern auf der Insel vor Ostafrika den Schulbesuch ermöglichen. Andrea Molière vom Soroptimist Club stellte dafür an den Pirnaer Verein „Freunde Madagaskars“, der ganz persönliche Verbindungen nach Madagaskar pflegt, einen Scheck aus.

Den symbolischen Scheck nahm Jan-Bodo Lessmann auf einer seiner seltenen Deutschland-Besuche Ende vergangener Woche in Pirna entgegen. Der 34-Jährige lebt seit zehn Jahren auf Madagaskar, promoviert dort derzeit in Philosophie und gibt an der Uni in Tamatave, der zweitgrößten Stadt des Landes, Deutschunterricht.

Gemeinsam mit einigen Mitstreitern organisiert er gemeinnütze Projekt im Land, eines der wichtigsten davon ist das alljährliche Schulhilfeprojekt. Es fördert arme Kinder aus ländlichen Regionen jeweils ein Jahr lang mit Schulmaterialien und Schulgeld. Ohne diese Unterstützung hätten sie keine Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen und ihren Abschluss zu machen.

„Das Bildungsniveau im Land ist niedrig“, sagt Jan-Bodo Lessmann. „Wir wollen helfen, dass Kinder die Grundschule besuchen können, dass sie lernen dürfen und damit auch ein Stück Kindheit geschenkt bekommen.“ Rund 60 Kinder profitieren jedes Jahr von der Hilfe, durchschnittlich sind gerade einmal rund 19 Euro pro Kind nötig, um alle Ausgaben zu decken und den Schulbesuch zu sichern.

„Die Zusammenarbeit klappt optimal“, lobt Andrea Molière. „Das Schöne ist, dass wir uns dank des guten Kontaktes zu Jan-Bodo Lessmann ganz sicher sein können: Die Spenden kommen genau dort an, wo sie benötigt werden.“

Nicht nur Kinder auf Madagaskar dürfen sich übrigens über Spenden der Soroptimisten freuen. Der andere Teil der Einnahmen aus der Weihnachtskarten-Aktion, ebenfalls 1 474,69 Euro, geht an ein Kinderprojekt der Pirnaer Theatermacher.

