Damit Kamenz wieder richtig tickt Die Genossenschaft „Neue Altstadt Kamenz“ hat Großes vor. Man engagiert sich aber auch im Kleinen – zum Beispiel für eine richtig gehende Uhr am Bahnhof.

Uhrenvergleich. Die Kamenzer Bahnhofsuhr geht wieder richtig. Hurra! © Jonny Linke

Gerade in Smartphon-Zeiten gibt es nichts Wichtigeres als richtig gehende öffentliche Uhren. Dieser allzu menschliche Widerspruch findet sich beinahe jede Woche am SZ-Lesertelefon ein. In Kamenz gab und gibt es immer wieder Kritik an den analogen Zeitmessern am Bahnhof, an der Post, an der sogenannten Lidl-Uhr am Auenparkplatz und auf dem Lessingschulturm. Mittlerweile steht es halbe-halbe – mit durchaus guten Aussichten. Die Gymnasiumuhr kommt garantiert bei der Sanierung mit dran – wenn sie denn nur schon mal losginge. Und die Lidl-Uhr, die der Schwarz-Gruppe übrigens nicht gehört, harrt nur noch einem Eigentümerübergang, wie Rathaussprecher Thomas Käppler jetzt bekräftigte. „Wir haben dem Besitzer, einer Werbegesellschaft, ein Kaufangebot gemacht und werden die Uhr in Ordnung bringen, sobald sie uns gehört.“

Soweit das Kommende. Doch zwei Uhren funktionieren bereits wieder! Die an der Post und seit einigen Tagen auch die noch mehr im Fokus stehende am Bahnhof. Dank der Baugenossenschaft „Neue Altstadt Kamenz“. Vorstand Torsten Petasch: „Wir haben eine kleine Spendensammlung organisiert, an der sich auch Kamenzer Firmen und Einzelpersonen beteiligt haben.“ Immerhin 800 Euro kamen zusammen. Und siehe: Kamenz tickt an wichtiger Stelle wieder richtig. Ein pressefreundlicher „Uhrenvergleich“ der Genossenschafter in dieser Woche (siehe nebenstehendes Beweis-Foto) machte diese erfreuliche Initiative nun auch öffentlich.

Bauleitung gesucht

Das Bahnhofuhren-Stellen ist freilich nicht die Hauptaufgabe der Baugenossenschaft. Sie hat schließlich ein Sanierungskonzept für das frühere Wohn- und Geschäftshauses der Familie Niegel in der Bautzner Straße erarbeitet. Petasch: „Da ist noch viel Hintergrundarbeit zu erledigen.“ Allerdings gibt es auch für dieses Vorhaben, das einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag kosten wird, Licht am Ende des Tunnels. Zum Beispiel steht die Baugenehmigung, und auch Teile der Finanzierung sind bereits klar. Es werden zwei größere Wohnungen entstehen– über dem Ex-Geschäft von Seifen-Niegel, das mit etwas anderem Inhalt, aber im historischen Ambiente wiedereröffnet werden soll. Derzeit werde eine Bauleitung für das anspruchsvolle Vorhaben gesucht, heißt es.

Die Genossenschaft hat auch auswärts weiter für Aufsehen gesorgt. Citymanagerin Anne Hasselbach und Jan Eickhoff waren im April bei einer Transferwerkstatt in Bremen. Es ging um „Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Stadt- und Ortsteilzentren“, wobei man sich ausdrücklich für die Erfahrungen der Kamenzer Genossenschaft erwärmte. Nicht zufällig stand in allen Redebeiträgen die Bürgerschaft im Mittelpunkt. Jan Eickhoff: „Es hieß, dass den Leuten Verantwortung und eigenständiges Arbeiten zugetraut werden sollte, damit das Engagement überhaupt eine Chance hat.“ Erst die Erfolge aus eigener Arbeit heraus motivierten nämlich zum Weitermachen. Und ein solcher Erfolg im Kleinen ist ja nun auch die gängige Uhr am Bahnhof.

zur Startseite