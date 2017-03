Damit es in Schrebitz nicht dunkel wird Mitnetz Strom verlegt die Freileitung als Erdkabel. Dadurch verschwinden die Masten für die Straßenbeleuchtung.

Erdkabel wie dieses werden jetzt in Schrebitz verlegt. © Symbolbild/dpa

In Schrebitz wird zurzeit sehr viel gebaut – Abwasserkanäle und Hausanschlüsse verlegt sowie Straßendecken saniert. „Im Zuge der Straßenbaumaßnamen Am Krebsbach, Graumnitzer Weg und Däbritzer Straße verlegt die Firma Mitnetz Strom die bisherige Freileitung als Erdkabel und baut in diesem Bereich ihre Strommasten zurück. An diesen ist zurzeit die Straßenbeleuchtung angebracht“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Damit es in den drei Straßen nicht dunkel wird, soll das gemeindeeigene Kabel für die Straßenbeleuchtung ebenfalls verlegt und die Straßenlaternen erneuert werden. „Es wurden Angebote für die Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtung abgefordert“, so der Bürgermeister. Zwei Bieter gaben Angebote ab. Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete Mitnetz Strom mit 13 300 Euro. Die Gemeinderäte stimmten der Vergabe an das Unternehmen zu. „Das ist ein guter Preis für Kabel und Beleuchtung“, so der Bürgermeister. Entstehen werden insgesamt neun Leuchtpunkte in den drei Straßen. Ortsvorsteher Dirk Petermann wünschte sich, dass die Standorte der Lampen noch einmal im Ortschaftsrat vorgestellt werden. (DA/je)

