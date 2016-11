Damit es im Rathaus nicht mehr klemmt Fördergeld wird für Sanierung denkmalgeschützter Fenster eingesetzt. Auch Kitas profitieren von Zuschüssen.

Die Bleiglasfenster im Saal des Roßweiner Rathauses sollen mit Geld aus dem Investkraftstärkungsprogramm überholt werden. Für neue Heizkörper reicht das Geld nicht. © André Braun

Bis 2019 haben die Stadträte schon überlegt, wofür in Roßwein und den Ortsteilen Geld ausgegeben werden soll. In diesen Plan nimmt Kämmerin Heidi Roßberger jetzt weitere Projekte auf, für die es Unterstützung aus dem sogenannten Investitionskraftstärkungsgesetz gibt. In der Sitzung vorige Woche haben die Räte diese Bauvorhaben noch einmal abgenickt. Teilweise sind schon die Vorbereitungen für Ausschreibungen angelaufen.

Das trifft zum Beispiel auf die Erneuerung eines Teiles der Heizungsanlage im Rathaus zu. Das mehr als 200 Jahre alte Gebäude wird über eine Ferngastrasse, an die auch eine Vielzahl von Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet angeschlossen ist, mit Wärme versorgt. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) am Montag auf Anfrage des DA erklärte, geht es jetzt nicht um eine alternative Wärmeversorgung. Vielmehr müssten inzwischen Steuerung und Pumpen erneuert werden. Das führe zu einem sparsameren Einsatz von Ressourcen. Von der Fernwärmeversorgung wolle die Kommune nicht abgehen. „Es gibt kaum eine günstigere Lösung an dieser Stelle“, begründete der Rathauschef.

Anders sieht es mit der Heizung der Kita in Niederstriegis aus. Die funktioniere noch auf Ölbasis. Das sei nicht zukunftsfähig. Deshalb müsse eine Umstellung erfolgen. Die wird rund 14 000 Euro kosten.

Doch zunächst zurück zum Rathaus. Dort sollen ebenfalls noch aus dem Förderpaket weitere Fenster in Ordnung gebracht werden. „Wir haben im Rathaus schon in zwei vorangegangenen Abschnitten neue Fenster eingebaut. Der nächste Abschnitt betrifft überwiegend die Bleiglasfenster in den Ratssälen“, erklärte der Bürgermeister. Die Fenster sind fast mannshoch, aus Holz und haben viele Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel. Manche Fenster lassen sich nur noch mit Mühe öffnen. Dabei bröckelt die Farbe von nahezu jedem beweglichen Teil. „Wir wollen die denkmalgeschützten Bleiglasfenster überarbeiten lassen“, sagte Veit Lindner. Ebenfalls noch ausgetauscht werden sollen „normale“ Fenster in der oberen Rathausetage, so zum Beispiel in der Toilette. An anderer Stelle ist die Fenstererneuerung schon passiert.

Der bevorstehende Abschnitt und die Arbeiten an der Heizung werden im nächsten Jahr reichlich 60 000 Euro kosten. Etwas mehr als 47 000 Euro Fördergeld sollen eingesetzt werden, den Eigenanteil will Roßwein aus investiven Schlüsselzuweisungen bestreiten. Neue Heizkörper halten damit im Rathaus aber noch nicht Einzug. „Das müssen wir in einer nächsten Sanierungsetappe in Angriff nehmen“, sagte der Bürgermeister. Bislang habe die Kommune zugunsten anderer Einrichtungen zurückgesteckt. Den Investitionsstau im Rathaus schätzt Veit Lindner auf rund drei Millionen Euro. Manche Elektroleitung liegt in dem alten Gebäude noch auf Putz. Schlimm findet der Bürgermeister das persönlich nicht.

Weiteres Geld aus dem Investpaket soll laut Ratsbeschluss 2017 in die Sanierung der Kita Böhrigener Straße gesteckt werden. Insgesamt sind dafür rund 47 500 Euro angesetzt. Und auch der aus Platzgründen nötige Anbau an die Kita Niederstriegis soll aus diesem Förderprogramm realisiert werden. Mit eigenem Geld gibt die Kommune dafür 2017 rund 76 000 Euro aus.

