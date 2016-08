Damit es im Freien schmeckt Der Biergarten am griechischen Restaurant Olympia hat einen flexiblen Schutz. So können die Gäste auch bei schlechtem Wetter draußen sitzen.

Costa Tsarmantidis hat an seinem griechischen Restaurant Olympia an der Straße des Friedens einen neuen Biergarten eingerichtet. Der alte ist dem Bau der Flutmulde zum Opfer gefallen. © Dietmar Thomas

Costa Tsarmantidis nimmt sich Zeit. Kaum hat das griechische Restaurant Olympia an der Straße des Friedens geöffnet, füllt sich der Biergarten. Der Chef begrüßt jeden Gast persönlich. Etwa 90 Plätze gibt es im neuen Biergarten. Das sind zehn mehr als früher.

Damit hatte Tsarmantidis nicht gerechnet. Aber die Landestalsperrenverwaltung (LTV) ist kulant. Durch die Verbreiterung der Flutmulde direkt neben dem Olympia, steht für einen Teil des Biergartens nur noch ein etwa ein Meter breiter Streifen zur Verfügung. Daneben befindet sich ein Bereich, der der LTV gehört. „Den dürfen wir mit nutzen. Dafür sind wir dankbar. Das hat uns geholfen“, so Tsarmantidis. So können die Gäste direkt an der Flutmulde sitzen, über die sie einen freien Blick haben. Früher haben den riesige Bäume versperrt. Der Restaurantchef sieht noch einen Vorteil: „Wir werden auch von der Straße eher gesehen.“

Der Biergarten erstreckt sich jetzt von der Straße des Friedens bis an den Rand des Busbahnhofes. Große, mit Plexiglas verkleidete Wände schirmen die Gäste ab. Die Wände lassen sich verschieben, sodass an heißen Tagen die Luft gut zirkulieren kann. Für zusätzliche Erfrischung sorgen große Ventilatoren. Von oben schützen Markisen. Etwa 70 Prozent des Biergartens sind schon damit überdacht. Der Rest soll ebenfalls so gesichert werden, „damit die Gäste auch bei schlechterem Wetter draußen sitzen können.“

Massive Holzbänke und -tische dominieren den Biergarten. Neu ist eine Bar im Außenbereich. Die hatte Costa Tsarmantidis für den provisorischen Biergarten eingerichtet, mit dem das Restaurant die Bauzeit der Flutmulde überbrückt hat. „Damals war der direkte Zugang nach draußen verschlossen und wir hätten nicht nur die Speisen, sondern auch die Getränke einen weiten Weg durch das Haus schaffen müssen“, begründet der Chef die Neuerung. Die hat sich bewährt und wird deshalb beibehalten. Ein Grill steht noch eingepackt an der Seite. Zwei- bis dreimal soll künftig im Eingangsbereich gebrutzelt werden.

An der Hauswand wachsen seit einem Jahr Weinreben. Die ersten Trauben sind schon da. Aber bis sie Costa Tsarmantidis mit servieren kann, werden wohl noch zwei bis drei Jahre vergehen, schätzt er.

