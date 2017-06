Damit es das Parkfest weiterhin gibt Thomas Frust hat die Gründung des Heimatvereins angeschoben. Das Interesse ist groß. Es gibt schon mehr als 30 Mitglieder.

Silvio Hartmann (vorn links) ist stellvertretender Vorsitzender des Mockritzer Heimatvereins. Initiator und Vorsitzender ist Thomas Frust (rote Kappe). In diesem Jahr wird beim Parkfest das Beerpong-Turnier zum dritten Mal ausgetragen. © Archiv/Dietmar Thomas

Mockritz hat jetzt einen Heimatverein. Der schreibt sich die Organisation des traditionellen Parkfestes, die Verschönerung des Ortes und die Traditionspflege auf die Fahne. Die erste Aktion startet bereits mit einem Putz rund um den Mockritzer Teich. „Der Park wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Das soll sich ändern. Unserem Aufruf kamen viele Helfer nach. Und wir hatten auch Sponsoren“, so Silvia Frust. Sie ist im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für Sonnabend, 24. Juni will der Verein zu einer weiteren Putzaktion aufrufen. Im Vordergrund der Aktivitäten stehe jedoch die Organisation des Parkfestes, so Silvia Frust.

Das soll am letzten Juliwochenende zum 44. Mal gefeiert werden. In den vergangenen Jahren hatten die Mitglieder des Mockritzer Jugendclubs die Organisation übernommen. „Doch weil es weniger Leute sind und die Mitglieder auch andere Verpflichtungen haben, war das nicht zu stemmen. Das Parkfest hätte ausfallen müssen“, so Silvia Frust. Diese Mitteilung erhielt ihr Mann Thomas Frust im Dezember vergangenen Jahres.

Das könne nicht sein, meinte er und hatte die Idee, einen Heimatverein zu gründen. Die Anwohner von Mockritz und den umliegenden Dörfern erhielten ein Anschreiben und wurden gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, die Vorbereitungen des Parkfestes zu unterstützen. „Wir haben etwa 50 Rückmeldungen bekommen. Das war für uns sozusagen das Startsignal, um einen Verein zu gründen“, sagte Silvia Frust. Umgesetzt wurde die Idee im Mai.

Mehr als 30 Mitglieder und jede Menge Leute, die die Arbeit unterstützen, hat der Verein bereits. Auch die Ortsfeuerwehr ist sozusagen mit im Boot. Und so steht dem Parkfest, das vom 28. bis zum 30. Juli gefeiert werden soll, nichts mehr im Wege. „Die Planung ist klar. Wir setzten auf Bewährtes und haben auch einiges Neues im Programm“, sagte die Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit. So wird es am Sonntag nach langer Zeit wieder einen Frühschoppen mit Blasmusik geben.

Auch ein Trabbi-Treffen ist für diesen Tag geplant. Beibehalten wird das zum dritten Mal ausgetragene Beerpong-Turnier, das sich großer Beliebtheit erfreut. Am Sonnabend spielt eine Band, und auch das Treffen der Traktorfreunde gehört zu den traditionellen Programmpunkten. Zum Abschluss des Festes gibt es wie immer das Badewannenrennen auf dem Dorfteich. „Wir haben auch andere Fahrgeschäfte engagiert“, so Sylvia Frust.

Neben ihr und ihrem Mann Thomas gehören noch Silvio Hartmann, Katja Dickmann und Marion Haase zum Vorstand.

