Damit die Wirtschaft rund läuft Die Freitaler Firma PAS Holfert sorgt dafür, dass Pumpen und Ventilatoren funktionieren. Jetzt plant der Geschäftsführer Großes.

In seinem Unternehmen repariert Geschäftsführer Steffen Holfert unter anderem Ventilatorlaufräder. Demnächst steht der große Umzug an. © Andreas Weihs

Für gute Luft in Unternehmen zu sorgen, das ist der Job von Steffen Holfert. Manchmal führt seine Arbeit und die seiner sechs Mitarbeiter auch dazu, dass technische Anlagen optimal gekühlt werden oder dass einfach nur Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Die Arbeit der Freitaler Firma Pumpen- und Anlagenservice (PAS) ist für Außenstehende nicht offensichtlich – und doch sorgt sie dafür, dass es in der Wirtschaft rund läuft. Passend dazu war die Firma bislang versteckt in einem Hinterhaus in der Nähe des Bahnhofs Potschappel ansässig. In den kommenden Monaten soll sich das ändern: Im Technologiepark entsteht ein neuer Firmensitz.

„Wir platzen hier aus allen Nähten“, sagt Geschäftsführer Holfert. Auf gerade einmal 200 Quadratmetern befinden sich Büro, Lager und Werkstatt. Von hier aus werden die Aufträge von Firmen aus der Halbleiter-, der Pharma-, der Chemieindustrie, von Krankenhäusern sowie von Trinkwasser- und Abwasserzweckverbänden bearbeitet. Sie gehören zu den Kunden von PAS. Holfert und seine Kollegen haben sich darauf spezialisiert, Pumpen- und Ventilatorenanlagen zu warten und zu reparieren. Diese Anlagen werden in großen Betrieben zum Beispiel für die Klimatisierung oder für das Bewegen von Kühlwasser gebraucht. Außerdem kann PAS Schwingungen bei Laufrädern erkennen und beheben. Wie bei Unwuchten bei Autorädern führen die Schwingungen langsam aber stetig zu Schäden in den Anlagen.

Im vergangenen Jahr waren die Spezialisten für einen Auftrag sogar in Prag. In einem gigantischen Teilchenbeschleuniger werden dort Krebspatienten behandelt. PAS konnte dort Schwingungen in den Kühlwasserpumpen ausmachen und beheben. „Seitdem läuft die Anlage fehlerfrei“, sagt Holfert. Für solche Aufträge sei sein Unternehmen prädestiniert. „Große Firmen sind zu unflexibel“, sagt der 49-Jährige. „Wir können uns auch um solche Spezialfälle kümmern.“

Dass nun der Umzug in den Technologiepark an der Umgehungsstraße ansteht, hat sich schon seit Längerem angedeutet. „Wir sind bereits seit zwei Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort“, sagt Holfert. Über die Firma Meba Erler, die bereits seit Längerem im Technologiepark ansässig ist und zu den wichtigsten Geschäftspartnern von PAS gehört, wurde Holfert auf das neue Gewerbegebiet, das anstelle der abgerissenen Windbergarena entstand, aufmerksam. „Die Gespräche mit der Stadt liefen reibungslos“, sagt Holfert. Anfang April hat er den Kaufvertrag für das Grundstück im Technologiepark unterschrieben.

Wann genau der neue Firmensitz fertig ist, steht noch nicht fest. „Wenn alles optimal läuft, dann könnten wir vielleicht zum Jahresende fertig sein“, sagt Holfert. Eine Leichtbauhalle mit Platz für Werkstatt und Lager sowie für ein zweigeschossiger Bürotrakt sollen entstehen. Runde 500 000 Euro investiert PAS. Geschäftsführer Holfert verspricht sich vom Umzug jedenfalls einiges. In der großen Werkstatthalle ist künftig Platz, um auch große Anlagen instand zu setzen. Außerdem entstehen ein Arbeitsplatz zum Auswuchten von Ventilatorlaufrädern und ein spezieller Pumpenprüfplatz. „Dann haben wir sicher auch Bedarf nach zusätzlichen Mitarbeitern“, sagt Holfert.

zur Startseite