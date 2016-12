Damit die Störche nicht davonziehen Das Biosphärenreservat in der Oberlausitz erarbeitet ein neues Rahmenkonzept. Das hat auch Sorgenkinder im Blick.

Weißstörche sind die Sorgenkinder im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Anders als hier auf einem Feld bei Klitten finden sie immer weniger gemähte Flächen, auf denen es Nahrung für sie gibt. Die Reservatsverwaltung arbeitet nun an Hilfen für Meister Adebar. © Joachim Rehle

Die Biber sind wieder da. Zu Beginn des Jahres gaben die Nager Rätsel auf. Denn da fanden die Mitarbeiter des Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft kaum Biberhinweise. Doch nun sind die Fraßspuren entlang von Spree und Schwarzem Schöps deutlich zu sehen. Inzwischen schützt das Reservats-team sogar seltene Obstbäume mit Maschendraht vor dem Säugetier. Für Naturschützer ist die Ausbreitung der Biber eine gute Nachricht. Dass hier immer weniger Weißstörche brüten, ist dagegen wenig erfreulich. Biber und Storch sind zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen, denen das Reservat, das seit 20 Jahren den Unesco-Titel trägt, begegnen will. Mit einer neuen Rahmenkonzeption. Die SZ hat darüber mit Reservatsleiter Torsten Roch gesprochen und gibt einen Überblick.

Das bisherige Konzept ist veraltet

und teilweise längst erledigt

Von 2003 stammt das Rahmenkonzept fürs Reservatsgebiet, das inzwischen um die Tagebaufolgelandschaft beim Bärwalder See und ein Gebiet bei Guttau nahe Bautzen gewachsen ist. Viele Punkte von damals sind erledigt. So wurden Teiche naturnah gestaltet, sind seltene Arten wie der Biber wieder da, hat sich die Natur einstige Tongruben und Gänsemastanlagen zurückerobert, die noch als Brachflächen beschrieben waren. Es ist also Zeit für einen neuen Rahmen. An dem dürfen die Bürger mitwirken, Hinweise bis Ende Dezember sind erwünscht. Das Konzept soll wohl ab dem zweiten Halbjahr 2016 gelten.

Keine Gentechnik, dafür vielfältige Agrarlandschaft

Zwölf Handlungsfelder werden im Entwurf des neuen Rahmenkonzepts, das im Internet nachzulesen ist, betrachtet – von Teichwirtschaft und Fischerei über Landwirtschaft, bis Jagd, Tourismus und Verkehr. Zu jedem Feld gibt es Leitlinien, die die Arbeit bestimmen sollen. Darin steht unter anderem, dass in der Teichwirtschaft auf gentechnisch veränderte Futtermittel und in der Landwirtschaft auf derart veränderte Pflanzen und Tiere verzichtet werden soll. Die Teiche sollen weiter privat bewirtschaftet werden – allen Unkenrufen zum Trotz gebe es Nachwuchs und Nachfolger bei den Teichwirten. Grundsätzlich sollen die Teiche mit Karpfen besetzt sein. Insgesamt werden aber zehn Fischarten gezüchtet. Die Betriebe signalisieren, dass sie vielfältiger werden möchten. Es gibt Interesse an Arten wie Flussbarsch und Stör. Bei Letzterem sei das Füttern ein Problem – dafür brauche man Pellets. Die werden meist aus Fischmehl oder gentechnisch verändertem Soja hergestellt. Das soll im Biosphärenreservat nicht zum Einsatz kommen. Andere Lösungen müssen her.

Die Agrarlandschaft soll vielfältig gestaltet sein. Blühflächen für Wildbienen sollen ausgebaut werden. Auf große Äcker wurden schon Hecken und Bäume für Raubvögel gepflanzt. Da ist mehr denkbar. Man will auch Alternativen zur Monokultur Mais finden – für Biogasanlagen.

Mehr Kühe auf die Wiese

für mehr Weißstörche

In den 1990er-Jahren gab es 36 Weißstorchenpaare in der Reservatsregion. 2015 waren es noch neun. Den Vögeln fehlen Flächen, auf denen sie Nahrung finden. Denn die Mahd, die Verstecke von Mäusen und Co. freilegt und den Störchen damit Futter bieten, sei heute auf wenige Tage beschränkt. Kühe auf der Weide könnten da eine Alternative bieten. Sie fressen immer ein Stück Wiese frei. Zudem landet ihr Dung auf dem Boden, ist Nahrung für Insekten. Mit Agrarbetrieben in Klitten und Mönau sind Weidekuh-Partner gefunden.

Kiefer bleibt die Leitbaumart, Eiche, Buche, Aspe sollen zulegen

50 Prozent des Reservatsgebiets sind von Wald bedeckt. Dort dominiert die Kiefer. Und das soll so bleiben. Sie verkraftet den Klimawandel recht gut. Allerdings sollen Mischwälder verstärkt aufgebaut werden. Die Kernzone des Reservats, in die nicht eingegriffen wird, könnte wachsen. 3 500 Hektar, die im Besitz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sind, kommen dazu – gemeint ist der alte Daubaner Wald. Es soll aber weiter möglich sein, dort zum Beispiel zu wandern und Pilze zu sammeln.

