Damit die Krippenkinder toben können Die Kita Funtasia sammelt Geld für einen Kletterturm. Der soll den Jüngsten mehr Bewegung verschaffen.

Wenn Erzieherin Ilona Gruhl mit Emma und Lasse in den Garten für Krippenkinder der Kita Funtasia geht, haben die Kleinen nicht viele Spielmöglichkeiten. Denn es gibt nur einen Sandkasten und eine Plastikrutsche. Aber das soll sich ändern. © André Braun

Ein Sandkasten mit Sonnensegel sowie ein Schuppen mit Rutschautos, Laufrädern und anderem Kleinkinderspielzeug – mehr steht den Krippenkindern der Kita Funtasia in Altenhof zum Austoben in ihrem Garten nicht zur Verfügung. Aber das soll sich ändern. Westolino heißt das multifunktionale Spielgerät, das die Kita anschaffen möchte. Auf Leisnig verlassen sich die Organisatoren dabei nicht. Sie wissen, dass das Geld in der Stadtkasse knapp ist.

Deshalb hat sich Kitaleiterin Eveline Lischke mit Thomas Gruhl zusammengesetzt. Sein Sohn besucht die Kita und er hat bereits Erfahrungen in der Bürgerinitiative für das Leisniger Freibad gesammelt. Zusammen haben beide eine Spendenaktion initiiert, die recht gut ankommt. Von den 10 000 Euro, die das Spielgerät kostet, ist bereits die Hälfte zusammen. Gespendet haben Firmen, „überraschend viele Einzelunternehmer“, wie Gruhl sagt, Privatleute und vier der neun Erzieherinnen. „Die Eltern unserer Kinder halten sich noch zurück“, so Eveline Lischke. Von sechs der 40 Elternhäuser sei bisher ein Betrag eingegangen. Ziel ist es, das Spielgerät bis zum 1. Juni, dem Kindertag, aufzustellen. „Sobald das Geld zusammen ist, wird der Auftrag ausgelöst“, so Gruhl. Die Sponsoren sollen zur Eröffnung eingeladen werden.

Das Spielgerät besteht aus zwei Häuschen, zwei Treppen, zwei Rutschen und einer Brücke. Die Podeste sind nur knapp 50 Zentimeter hoch. Die gesamte Kletterburg wird aus witterungsbeständigem recyceltem Kunststoff gefertigt, auf den der Hersteller 15 Jahre Garantie gibt. „Edelstahl heizt sich zu sehr auf und Holz hält nicht so lange“, begründet Gruhl die Materialwahl. Von den 53 Kindern, die in der Kita betreut werden, sind 19 im Krippenalter, die das Spielgerät einmal nutzen werden.

„Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder das A und O“, sagt Eveline Lischke. Deshalb haben sie und ihr Team noch einen Traum: einen Sportraum. Der könnte entstehen, wenn der Bereich der Kita, der früher die Dorfschule war, aufgestockt würde. Bis der Traum vielleicht in ferner Zukunft Wirklichkeit wird, kommt einmal in der Woche ein Trainer, der mit den Kindern Übungen für den Gleichgewichtssinn und die Koordination macht. „Außerdem wird Bewegung in den ganzen Tagesablauf eingebaut“, so die Kitaleiterin. (DA/rt)

Spenden für das Spielgerät sind möglich unter: Stadt Leisnig, IBAN: DE96 8605 5462 0034 920001, Kennwort: Kletterturm Kita Funtasia

zur Startseite