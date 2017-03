Damit die Kasse stimmt Sonja Haynert kümmert sich bei den Spielen der HSG Neudorf/Döbeln seit 2001 um den Einlass.

Kümmert sich seit 16 Jahren bei der HSG Neudorf/Döbeln um die Kassengeschäfte: Sonja Haynert. © André Braun

Die Fans der HSG Neudorf/Döbeln kennen es nicht anders. Gehen sie zum Handball, sitzt Sonja Haynert in der Stadtsporthalle an der Kasse. Seit mittlerweile 2001 hilft sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dem Verein. Darüber wundert man sich spätestens nicht mehr, wenn man den Geburtsnamen der 53-Jährigen hört: Händler. Sonja Haynert ist eine Tochter des langjährigen Vereinsvorsitzenden Siegfried Händler und eine Schwester des ebenso langjährigen HSG-Präsidenten Peter Händler. Sie ist also mit dem Handball groß geworden und hilft neben dem Einlass dort, wo fleißige Hände gebraucht werden. Aus diesem Grund ist die Mitarbeiterin des Landratsamtes beim Handball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert. Und darüber freut sich auch der derzeitige Vereinschef, ihr Neffe Steffen Händler, und lobt lachend: „Ohne solche Leute wie Sonja Haynert ginge es gar nicht, denn irgendjemand muss ja das Geld reinholen.“

Als Kind hat Sonja Haynert selbst angefangen, Handball zu spielen. Das war so 1973 und ging bis etwa 1980, dann hörte sie auf. „So wahnsinnig gut war ich nicht und der Frauenhandball schlief dann erst einmal ein“, sagt sie. Dem Verein blieb die Sachberaterin am Landratsamt in Döbeln dennoch treu. Als ihre Töchter Anke und Kristin Handball spielten, engagierten sich Haynerts wieder mehr, fuhren mit zu den Spielen.

Und als 2001 die Neudorf/Döbelner Mannschaften dann höherklassig spielten, und jemand zur Kassierung gesucht wurde, der diese Aufgabe gewissenhaft erledigt, fiel die Wahl auf Sonja Haynert. „Da habe ich auch meinen Stolz“, sagt sie und fügt an: „Da ich auch arbeitsmäßig immer mit der Kasse zu tun habe, da gibt es bei mir schon einen gewissen Ehrgeiz, dass alles stimmt.“ Außerdem mache es auch Spaß, die Leute am Einlass zu begrüßen. Früher allerdings hätte es manchmal auch genervt. „Weil man gar nicht bei den Spielen zuschauen konnte“, sagt Haynert. Heute sei das besser, da zwei Leute am Einlass sitzen. „Wenn ich aber keinen Spaß daran hätte, würde ich es auch nicht machen. Das ist zwar wie ein Zwang, aber kein ungewollter.“

Und so bleibt Sonja Haynert dem Verein treu, denn wer einmal in die Sportgemeinschaft Neudorf eingetreten ist, der bleibt in der Regel Mitglied auf Lebenszeit. Erst recht, wenn man aus der „Händler-Sippe“ stammt. „Man ist damals nicht gefragt worden, ob man eintritt. Aber die Arbeit macht man bis heute gerne, auch weil einen der Handball schon interessiert“, sagt die 53-Jährige und fügt an: „Es ist schön, wenn man dem Verein etwas zurückgeben kann. Und wenn man sieht, wie viele Vereine den Bach runtergegangen sind, und dann auf Neudorf schaut, dann ist das schon eine tolle Sache!“

