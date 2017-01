Damit der Müll in der Tonne nicht anfriert Der Abfallzweckverband Oberes Elbtal gibt Tipps, damit der Abfall nicht in der Tonne festfriert.

Damit bei Frostgraden der Müll nicht in der Tonne festfriert, sollte man einiges beachten. © dpa

Bei Minustemperaturen ist es oft ärgerlich, wenn Abfälle in der Tonne festfrieren. Denn dann kann diese nicht komplett geleert werden. Die Müllwerker dürfen festgefrorene Abfälle aus zeitlichen und hygienischen Gründen nicht von der Tonne lösen, informierte der Abfallzweckverband Oberes Elbtal und gibt Tipps, wie das Anfrieren am einfachsten zu verhindern ist. Am besten ist, Abfall in verschlossenen Tüten in die Tonne zu geben. Deren Boden kann auch mit Zeitungspapier ausgelegt werden. Außerdem sollte man den Abfall nicht in die Tonne drücken. Dann lässt er sich auch schwerer wieder lösen.

Bioabfälle aus der Küche, die in die braune Tonne kommen, werden am besten in Zeitungspapier gewickelt, aber niemals in Kunststofftüten. Regelmäßiges Leeren der Biotonne verhindert, dass der Inhalt festfriert. Derzeit sind die Leerungen, die im Wochenrhythmus stattfinden, auch kostenlos. (SZ/fh)

zur Startseite