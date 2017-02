Gut zu wissen Damit der Boden nicht wegschwemmt Der Beratungsring setzt sich für den Erhalt des Bodens ein. Es geht auch um den Schutz des Trinkwassers.

Bei und nach starken Unwettern kommt es immer wieder zu Überschwemmungen von Straßen und Grundstücken. Der Boden läuft dann förmlich weg. Das kann durch eine pfluglose Bodenbearbeitung verringert werden. Dafür setzt sich der Beratungsring ein.

Im Jahr 2002 erhielt der Beratungsring erosionenmindernde Landbewirtschaftung den Umweltpreis des damaligen Landkreises Döbeln. Im Vorstand arbeitet auch der erste Vorsitzende des Vereins Karl-Heinz Sander (Mitte) weiter mit.

Nicht nur die Landbevölkerung bekommt es zu spüren. Bei starken Niederschlägen wird oft Erde in Form von Schlamm auf Straßen und so manches Grundstück gespült. Viel Ärger und Aufräumarbeit sind damit verbunden. Es ist auch nicht im Interesse der Landwirte, dass der kostbare Boden von den Feldern abgetragen wird. Es gibt Möglichkeiten, das zu verringern. Dazu gehört die pfluglose Bodenbearbeitung. Diesem Thema hat sich der Beratungsring erosionsmindernde Landbewirtschaftung angenommen. Den Verein gibt es seit 20 Jahren.

Landwirt Karl-Heinz Sander aus Beutig kann sich noch gut an den Tag der Vereinsgründung für den Beratungsring erosionsmindernde Landbewirtschaftung erinnern. Das war am 17. November 1997 im Wilden Mann. „Das Haus war voll. Wir wollten zum einen etwas für den Erhalt unseres wertvollen Bodens tun und zum anderen ein Projekt für die Expo 2000 auf die Beine stellen“, sagte Kar-Heinz Sander. Er war zehn Jahre Vereinsvorsitzender und arbeitet im 20. Jahr des Bestehens immer noch im Vorstand mit.

„Der Beratungsring ist eine sehr gute Sache. Ich bin auch heute überzeugt, dass die erosionsmindernde Landbewirtschaftung, also die pfluglose Bodenbearbeitung, einen Sinn macht“, so Sander. Viele Betriebe in der Region hätten diese Bewirtschaftung übernommen – auch ein Ergebnis der vielen Vorträge und Feld- und Praxistage des Beratungsrings. Damit die pfluglose Bodenbearbeitung ertragreich ist, müssen die Landwirte viel beachten.

So ging es bei einigen Vorträgen zum Beispiel um das Strohmanagment, die Wirkungsweise von oranischem Dünger in Mulchsaatbetrieben, um den Einsatz geeigneter Maschinen oder darum, wie Krankheiten der Früchte vermieden werden können. Den Landwirten geht es auch um den Schutz des Grundwassers – vor allem im Einzugsbereich der Jahna. Das wird auch für die Zukunft eine immer größere Bedeutung haben. „Das Thema und das der Erhaltung des Bodens sind kein alter Hut, sondern sehr aktuell“, sagte der Vereinsvorsitzende Daniel Kunzendorf.

Karl-Heinz Sander hat schon vor der Gründung des Beratungsringes Erfahrungen mit dem pfluglosen Bearbeiten des Bodens gemacht und diese gern seinen Kollegen weitergegeben. Schließlich gehe es um die Erhaltung des wertvollen Bodens der Lommatzscher Pflege. „Die Bodenverluste, die durch das Abtragen der Erde bei starken Niederschlägen entstehen, müssen reduziert werden“, so Sander. Ziel sei es, den Bodenabtrag auf zwei Tonnen pro Hektar im Jahr zu reduzieren.

Vor dem Jahr 2000 waren es noch 300 Tonnen pro Hektar und Jahr, die an Boden verloren gingen. „Wir haben die zwei Tonnen noch nicht geschafft, sind aber schon gut dahin unterwegs“, sagte der Karl-Heinz Sander. Für seine Arbeit im Beratungsring wurde er vom neuen Vorsitzenden Daniel Kunzendorf und Silke Peschke im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie geehrt.

Die Referentin freute sich sehr, dass der Beratungsring seinen 20. Jahrestag an dem Ort feiern kann, an dem er einst geründet wurde. Silke Peschke nutzt die Gelegenheit, um die Ergebnisse der Arbeit des Beratungsringes zusammenzufassen. Eines der größten Projekte war die Expo-Straße durch das Gebiet der Jahna-Aue. 14 Mitgliedbetriebe stellten Flächen zur Verfügung.

Insgesamt waren 57 Schläge und andere Einrichtungen des Erosionsschutzes mit Tafeln gekennzeichnet. 3 000 Fachbesucher wurde bei Exkursionen durch das Gebiet geführt. Viele Forschungsvorhaben wurden vom Beratungsring begleitet und durch praktische Tests untermauert.

„Der Beratungsring kann stolz auf das Geleistete sein. Es ist gut, dass er konsequent so lange an diesem Thema gearbeitet hat und weiter arbeiten wird“, sagte Dr. Walter Schmidt vom SMUL.

