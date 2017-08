Damit der Ball weiter rollen kann Vor 40 Jahren haben die Herwigsdorfer ihre Turnhalle selbst aufgebaut. Fünf Räume bekommen jetzt eine Generalüberholung.

Die Kinder von der Kita Rotsteinzwerge machen regelmäßig Sport in der Herwigsdorfer Turnhalle. Die Bauarbeiten ab Mitte September finden sie sicher auch spannend. Foto: MatthiasWeber © matthias weber

In der Decke der Turnhalle von Herwigsdorf klaffen viereckige schwarze Löcher. Dort sind die alten Leuchtstoffröhren entfernt worden. Der Ersatz wird gerade, am Dienstagvormittag, angeliefert: flache Platten, besetzt mit lauter kleinen LED-Punkten. Seit Montag wird die Beleuchtung in der Turnhalle ausgetauscht. 270 Leuchtstoffröhren gegen 30 LED-Platten. Das Licht ist nicht das einzige, was sich an der Turnhalle Herwigsdorf ändert. Ab September soll der Sanitärbereich erneuert werden. Das sind insgesamt fünf Räume, zwei große mit Waschbecken und Duschen, die beiden Toilettenräume sowie ein kleiner Sanitärraum, den meistens die Lehrer nutzen.

Gebaut wurde die Turnhalle ab 1975, erinnert sich Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne. Das ursprüngliche Schulgebäude von Herwigsdorf, das aus dem Jahr 1901 stammt, brauchte eine Erweiterung. Für den Neubau mit zusätzlichen Klassenzimmern und Turnhalle war aber keine Baufirma am Werk, erinnert sich Höhne. „Soweit ich weiß, bauten die Bürger von Herwigsdorf ihn in Eigenleistung auf“, erzählt er. Volkswirtschaftliche Masseninitiative, kurz VMI hieß diese Art Projekt damals. „Das lief organisatorisch über die Gemeinde und die Bürger bekamen auch ein kleines Entgelt.“

Vieles von dem, was die Herwigsdorfer vor rund 40 Jahren nach Feierabend bauten, ist bis heute erhalten. Sämtliche Fenster in dem Neubau sind original aus den 70ern. Besonders prägend: die Fliesen in ockergelb und schwarz an den Wänden. „Man hat damals genommen, was es eben gab“, sagt Höhne. Und für den Boden gab es braune und rötliche Kacheln. So wie es hier aussieht, hat es schon wieder etwas Besonderes. Die weiß getünchten Leitungen an der Decke, die Lackfarbe oberhalb der Fliesen, das Ockergelb. Ein Stück DDR-Historie. Aber eben belebt. „Die Turnhalle ist unter der Woche von früh bis spät belegt“, erzählt Roland Höhne. Vormittags findet hier der Schulsport statt, der Hort nutzt die Halle, genauso die Kita Rotsteinzwerge, am Nachmittag und Abend spielen die Vereine hier Handball, Tischtennis, Volleyball. „Funktionstüchtig ist auch noch alles“, sagt Höhne. Aber eben sehr veraltet. Manchmal merke man das im Sanitärbereich am Geruch. „Und von der Optik brauchen wir gar nicht zu sprechen.“ Vierzig Jahre haben Verfärbungen in den Fliesen und Wänden hinterlassen, die sich auch mit noch viel Putzen wahrscheinlich nicht entfernen lassen würden. Manche Kacheln haben Sprünge, andere Dübellöcher.

Anderes in dem Anbau ist dagegen neu. In der Turnhalle selbst wurde die komplette Heizanlage erneuert, auch der Holzboden der Halle ist kein Original mehr. „Der wurde sogar schon zweimal neu gemacht, zuletzt nach dem Hochwasser vor drei Jahren..“ In den Sanitärräumen wurden beispielsweise in den vergangenen Jahren die Waschbecken ausgetauscht und die Dusch-Armaturen, auch die Toiletten. „Wir haben immer was gemacht, so, wie die Möglichkeiten waren.“ Je nachdem also, was der Haushalt gerade hergab. Jetzt soll eine grundsätzliche Sanierung kommen im Sanitärbereich. In den fünf Räumen, erklärt Höhne, sollen nur die Grundmauern stehen bleiben. Boden, Wände, Waschbecken, Duschen, Leitungen, Türen und Fenster, das wird neu. „Es sind drei Lose, für die wir einen Auftrag vergeben“, erklärt er: Trockenbau und Fliesen, Fenster und Türen sowie die Haustechnik mit Heizung und Sanitäranlagen.

Geplant ist, dass die Arbeiten Mitte September starten. Eingeplant sind 135 000 Euro. 100 000 Euro Fördermittel sind bereits zugesagt. Die Frist, um sie auszugeben, musste Höhne aber verlängern lassen. Eigentlich, erzählt er, hätte er einen großen Teil der Arbeiten lieber schon in den Ferien erledigen lassen wollen. Aber da geht es der Gemeinde Rosenbach wie vielen anderen Kommunen derzeit auch: Die Baufirmen sind ausgelastet, besonders in den Ferien. Jetzt läuft die Ausschreibungsfrist für das erste Los bis Ende August, dann wird der wirtschaftlichste Bieter ausgewählt. Vorausgesetzt, die Angebote liegen halbwegs im finanziellen Rahmen, den sich die Gemeinde gesteckt hat. Der Schulsport, das steht fest, wird gewährleistet sein in der Zeit. „In der Halle selbst wird ja nichts gemacht“, erzählt Höhe. Er geht davon aus, dass zumindest zeitweise außerhalb des Gebäudes Toilettencontainer aufgestellt werden müssen.

zur Startseite