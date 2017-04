Damit der Bach sauber wird Der Abwasserzweckverband baut an mehreren Stellen in der Stadt. An einer werden die Arbeiten durch eine Behörde ausgebremst.

Ruth Lange beobachtet die Arbeiten in der Flemmingener Straße, durch die auch ihr Grundstück an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen wird. Das Abfräsen der Fahrbahn ist die Vorabeit für die Tiefbauarbeiten. © Dietmar Thomas

Während die Arbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“ in der Flemmingener Straße und der August-Bebel-Straße zügig vorangehen, wartet der AZV seit fast einem Jahr für die Kläranlage auf eine wasserrechtliche Genehmigung der Unteren Wasserbehörde.

In der Flemmingener Straße ist die Hälfte der Leitung verlegt

Erst Mitte Februar haben die Arbeiten in der Flemmingener Straße begonnen. Bereits jetzt ist die reichliche Hälfte der neuen Schmutzwasserleitung verlegt. Ende vergangener Woche wurde mit dem Abfräsen der Fahrbahn Baufreiheit im restlichen Abschnitt des Baufeldes geschaffen. Der endet dort, wo auch die Häuserzeile zu Ende ist. Seit Montag wird der Kanal weiter verlegt. „Dann geht es rückwärts mit der Trinkwasserleitung und 14 Hausanschlüssen weiter“, erklärt Reiner Müller, Leiter Technik/Investitionen beim AZV. Der Abschluss der Arbeiten ist für den 7. Juli geplant. „Zurzeit steht dem nichts im Weg“, meint er.

Bach fließt bald streckenweise durch ein Stahlrohr

Nach der geplanten Winterpause haben die Arbeiten in der August-Bebel-Straße am 20. März wieder begonnen. „Zurzeit wechseln wir die Verrohrung des Flemmingener Baches aus. Dabei wird das alte Kanalrohr durch ein Stahlbetonrohr mit einem Durchmesser von 1,20 Meter ersetzt“, so Müller. Außerdem werden die Abwasserleitungen in der Langgasse, der Sonnen- und der Rathausstraße auf den neuen Hauptsammler umgebunden. Das soll etwa bis Mitte Mai dauern. Bis zum Frühjahr kommenden Jahres folgt dann die Verlegung des Hauptsammlers bis zur Pestalozzistraße. Nicht mehr in offener, sondern in geschlossener Bauweise sind die Arbeiten am Abschnitt des Baches zwischen Sonnen- und der Pestalozzistraße geplant. Das heißt, es wird ein Rohr in das vorhandene Profil eingezogen“, erklärt der Technikleiter.

Arbeiten in der Kläranlage mehrere Monate in Verzug

Die Grobreinigung der neuen Kläranlage ist fertig und in Betrieb. „Dort sind nur noch Restarbeiten nötig“, sagt Reiner Müller. Als Nächstes steht die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens auf dem Plan. Aber seit knapp einem Jahr heißt es abwarten. Die im Mai 2016 bei der Unteren Wasserbehörde beantragte wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. „Sobald wir sie erhalten, schreiben wir die Arbeiten aus“, so Müller. Dann soll das zurzeit 600 Kubikmeter fassende Becken auf 1 155 Kubikmeter erweitert werden. Die Berechnungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Generalentwässerungsplanes für Hartha hatten ergeben, dass das Becken zu klein ist. Für das neue ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr veranschlagt.

Für 2017/18 war die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens vorgesehen und für 2018 der Bau der biologischen Klärung. Ende 2019 sollten diese Vorhaben abgeschlossen sein. Durch die fehlende Genehmigung sind aber schon mehrere Monate Verzug eingetreten. Nach der Biologie soll außerdem noch ein neues Regenrückhaltebecken gebaut werden, damit der Steinaer Bach nicht stoßweise mit zusätzlichem Wasser belastet wird. Für ihn ist nur eine Einlaufmenge von 1 800 Liter pro Sekunde genehmigt.

Weitere Versammlung für die Anwohner der Annenstraße

Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Arbeiten in der Annenstraße beginnen. Auch dafür ist noch eine wasserrechtliche Genehmigung nötig. Bei dem Vorhaben sollen Grundstücke, die ihr Abwasser bisher in den Flemmingener Bach einleiten, in den Hauptsammler eingebunden werden. Dafür müssen einige Gebäude nicht nur einen Hausanschluss erhalten, sondern auch eine Pumpe, weil ein Teil des Kanals über dem Bach verlegt wird. „Zurzeit erfolgen persönliche Gespräche mit den Eigentümern vor Ort“, sagt Müller.

Die Anwohner hatten sich mehrfach darüber beschwert, nicht ausreichend informiert zu sein. Deshalb ist für nun für den 20. April eine weitere Einwohnerversammlung geplant.

