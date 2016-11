Damit den Polditzern Schlamm erspart bleibt Das Rückhaltebecken ist ein weiterer Stein im Puzzle. 2017 müssen noch Gräben und Durchlässe saniert werden.

Hans Klage von der Dahlener Bau GmbH arbeitet am Einlaufbauwerk des Regenrückhaltebeckens, das derzeit oberhalb von Polditz entsteht. Die Hauptarbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. © Dietmar Thomas

Die Polditzer bekommen in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk: ein Regenrückhaltebecken. Das stand schon 15 Jahre auf der Wunschliste. So lange laufen die Planungen für das Schutzprojekt am Rande des Ortes in Richtung Kalthausen schon. Ende Juli konnte mit den Erdarbeiten endlich begonnen werden. In fast genau einem Monat werden die Hauptarbeiten abgeschlossen sein. Das Auslaufbauwerk ist schon fertig, der Aufbau des Dammkörpers läuft.

Wer von den Polditzern sich einmal aufgemacht und die Baustelle angeschaut hat, der findet ein riesiges „Loch“ vor. „Das eigentliche Becken ist fertig ausgehoben“, sagt Katja Uhlmann. Sie leitet als stellvertretende Vorsitzende zurzeit die Teilnehmergemeinschaft Altleisnig im laufenden Flurneuordnungsverfahren. Darüber kann die Hochwasserschutzmaßnahme realisiert werden. 4 700 Kubikmeter Wasser aus einem Einzugsbereich von etwa 35 Hektar sollen sich in diesem Becken sammeln können und dann gedrosselt an die umliegenden Entwässerungsanlagen weitergegeben werden. Damit das funktioniert, ist weiterhin vorgesehen, den unterhalb liegenden Teich zu sanieren. Auch weiterführende Gräben sind in Ordnung zu bringen. Das geht bis hin zu einer Durchlassverbreiterung auf der Gemarkung Arras gleich am Ortseingang von Wiesenthal. Dort fließt der Bach in die Freiberger Mulde.

Streuobstwiese entsteht noch

Das alles passiert auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Leisnig. Die jedoch kann mit den weiterführenden Arbeiten nicht einfach so starten, wenn das Becken fertig ist. Wie Bauamtsleiter Thomas Schröder im Technischen Ausschuss in der vergangenen Woche erläutert hat, ist während der Bauarbeiten der Drosseldurchlauf des Beckens erhöht worden. Das bewirke einen höheren Abfluss, falls der benötigt wird. Allerdings: „Das Drosseln hat Auswirkungen auf die wasserrechtliche Genehmigung. Daher brauchen wir für die Umsetzung noch Zeit, um die folgenden Arbeiten anzupassen.“ Schröder geht davon aus, dass im Frühjahr 2017 an dem Projekt weitergearbeitet werden kann. Nach Schröders Angaben sind unter anderem ein Durchlass und auch Stützwände neu zu bauen. In Vorbereitung des Rückhaltebeckenbaus sind dem Bauamtsleiter zufolge schon zwei Teiche, die für ein funktionierendes Rückhalte- und Ablaufsystem wichtig sind, saniert worden.

Wenn das Rückhaltebecken fertig ist, soll je nach Witterung auch noch die Zufahrt asphaltiert werden. 600 Forstpflanzen sind oberhalb des Neubaus bereits Ende des vergangenen Jahres in die Erde gekommen. Schon jetzt im November haben die Auftraggeber diese Begrünung und die Erstpflege abgenommen. Weitergeht es dann mit Pflanzmaßnahmen noch einmal Ende des nächsten Jahres. „Dann soll eine Streuobstwiese angepflanzt werden“, so Katja Uhlmann.

Allein in den Bau des Rückhaltebeckens investiert die Teilnehmergemeinschaft knapp 400 000 Euro, wobei 90 Prozent der Kosten über Fördergeld bestritten werden, der Rest als Eigenanteil von der Stadt Leisnig zu finanzieren ist. Hinzu kommen noch Kosten, die mit der Sanierung von Teichen, Gräben und Durchlässen in Zusammenhang stehen und die ebenfalls von der Kommune finanziert werden.

In Beiersdorf funktioniert’s

Insgesamt ist das Regenrückhaltebecken von Altleisnig nicht das erste, das angelegt wurde, um die Unterlieger vor nassen Füßen zu bewahren, ihnen Schlamm auf Straßen und in Vorgärten zu ersparen. „Wir haben schon ein kleines Becken in Beiersdorf gebaut“, sagt Ortsvorsteher Michael Heckel, der alle 28 Ortsteile der Altgemeinde Bockelwitz im Flurneuordnungsverfahren untergebracht hat und in den Vorständen der Teilnehmergemeinschaften mitarbeitet. Darüber hinaus erinnert er an das Rückhaltebecken im Leisniger Ortsteil Meinitz. Dort hat es nach jedem heftigen Niederschlag Probleme mit einer Überflutung von Straßen gegeben. Seit das Becken in Betrieb ist, muss die Feuerwehr weniger häufig ausrücken, und auch die Anwohner haben es ruhiger. Darauf hoffen die Polditzer nun ebenfalls.

