Damit das Rolltor wieder funktioniert Ein Teil des Oberflächenwassers vom Dorfring läuft auf den Hof von Familie Plonka. Sie hat lange auf eine Lösung gewartet.

Stefan Plonka kann das Rolltor auf seinem Grundstück nicht mehr problemlos bedienen. Weil das Oberflächenwasser der Straße auf sein Grundstücke fließt, hat sich das Pflaster im Eingangsbereich gesenkt. © A. Braun

Wenn Stefan Plonka das Rolltor an seinem Grundstück schließen oder öffnen will, hat er ein Problem. Das Tor in Form eines Jägerzaunes, das auf Rollen zur Seite geschoben werden kann, funktioniert nicht mehr so, wie es soll. Weil sich der mit Betonpflaster ausgelegte Einfahrtsbereich durch das von der Straße auf das Grundstück fließende Oberflächenwasser gesenkt hat, muss das Tor angehoben werden, um es zu öffnen oder zu schließen.

Das Problem soll es seit einigen Jahren geben und hänge mit dem Straßenbau in der Teichstraße zusammen. Das Oberflächenwasser kann nicht ordnungsgemäß abfließen. „Bei längeren oder stärkeren Niederschlägen haben wir das Wasser der Straße auf dem Grundstück. Das haben wir schon mehrfach bemängelt, aber es hat sich nichts geändert“, so Stefan Plonka, der mit seiner Frau zur Ratssitzung kam, um noch einmal auf das Problem aufmerksam zu machen.

Verstärkt habe es sich nach dem Kanalbau des AZV, so Plonka. War der Straßenrand vorher mit einem durchlässigen Sandgemisch ausgelegt, so ist es jetzt eine Art Bitumengemisch, das das Wasser nicht so schnell in den Boden lässt.

„Wie Familie Plonka ausführte, ist der Wasserabfluss seit der Pflasterung der Teichstraße/Dorfplatz bereits nicht zufriedenstellend gewesen“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Nach dem Kanalbau habe sich der Zustand eher verschlechtert. Die bauausführende Firma LFT sei für diesen Zustand nicht verantwortlich, da hier die allgemeine Entwässerung des Dorfringes, der eine Kreisstraße ist, und der Teichstraße ungenügend funktioniert. „Mit der Firma Straßen- und Tiefbau Andrä wurde vereinbart, eine Veränderung im Bereich Pflasterrinne vorzunehmen, um einen geordneten Oberflächenwasserabfluss zu gewährleisten“, so Fleischer.

Da die Baufirmen zurzeit viel Arbeit und große Projekte haben, könne er einen genauen Termin nicht benennen. Aber das Problem soll bis Ende des zweiten Quartals gelöst sein.

